Indian Wells ad alta tensione: Bublik schernisce Hijikata poi spacca la racchetta, Andreeva insulta il pubblico

Il forte caldo di Indian Wells deve aver cominciato a dare alla testa ai giocatori, come testimoniano le reazioni rabbiose alle sconfitte di Andreeva e Bublik, con la prima che ha insultato il pubblico e il secondo che ha scagliato con violenza la propria racchetta

Nervi tesi in quel di Indian Wells in occasione dei match di terzo turno. Il tabellone femminile perde la propria campionessa in carica Mirra Andreeva, che dopo l’ennesima sconfitta subita in rimonta nell’ultimo periodo è esplosa in campo mandando a quel paese (con toni un po’ più accesi) l’intero stadio. In quello maschile si è registrata invece l’uscita di scena del n°10 ATP Aelxander Bublik, che dopo aver schernito l’avversario con uno dei suoi futili (ma certamente divertenti) truck shot si è fatto rimontare da Rinky Hijikata, finendo col perdere le staffe e distruggendo la propria racchetta in campo.

Andreeva cede contro Siniakova e insulta il pubblico

Continua la crisi dell’enfant prodige russa del tennis femminile, che a Indian Wells (torneo di cui è la campionessa in carica) è stata eliminata da Katerina Siniakova con il risultato di 4-6 7-6 6-3. Si tratta dell’ennesima sconfitta al terzo set nell’ultimo mese per Andreeva, che ha fine partita ha sfogato tutta la propria frustrazione lasciando furiosa il campo mentre urlava “va******o a tutti”. Un messaggio che sembrava essere rivolto all’intero stadio o magari al suo angolo, nei confronti del quale aveva già lanciato qualche gesto di disapprovazione durante l’incontro dopo alcuni errori, alcuni dei quali eclatanti.

Le scuse di Andreeva e la redenzione in doppio con Mboko

La scenata con cui ha abbandonato il campo non è ovviamente passata in sordina e durante la conferenza stampa Andreeva ha voluto spiegare come la frase urlata non fosse rivolta a nessuno nello specifico ma più a se stessa: “Era rivolto a me stessa, a tutti in generale. Dopo una sconfitta mi arrabbio molto, quindi a volte mi dico queste cose. Prima a me stessa, ovviamente, ma poi è uscita solo rabbia, un sacco di emozioni. Non era rivolto a nessuno”.

Tornata negli spogliatoi Mirra è riuscita a trovare la calma e la lucidità necessaria per tornare in campo in doppio insieme alla quasi coetanea Victoria Mboko, con cui ha vinto il match contro Hailey Baptiste e Jelena Ostapenko con il risultato di 7-6 3-6 11-9: “Ho dovuto calmarmi, prepararmi per il doppio, riscaldarmi… Poi siamo scesi in campo con Mboko. Mi sono divertita un sacco. È stato bello anche vincere la partita. Anche oggi è stata una vera battaglia. Mi ha aiutato a sentirmi un po’ meglio vincere il doppio. Con lei, è stato facile dimenticare per un po’ la partita di singolare mentre eravamo in campo”.

Bublik schernisce Hijikata, poi perde la testa e la partita

Quella di Andreeva non è però stata l’unica mattata di giornata, anche il suo connazionale (ora però sotto bandiera kazaka) Bublik ha dato spettacolo. Impegnato contro il n°117 al mondo Hijikata, il n°10 ATP ha prima schernito il proprio avversario colpendo con il manico una comoda pallina nei pressi della rete (colpo che ormai fa parte del repertorio del kazako) e poi si è fatto rimontare dall’avversario, esplodendo di rabbia dopo aver perso il secondo set, con la racchetta, scagliata a più riprese violentemente sul campo, che ne ha fatto le spese, un po’ come capitato anche a Taylor Fritz contro Alex Michelsen. Per l’australiano (vincitore per 6-7 7-6 6-3) si tratta dello scalpo più prestigioso ottenuto a Indian Wells, dove dopo aver superato le qualificazioni ha battuto anche gli azzurri Francesco Maestrelli e Luciano Darderi.