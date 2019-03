Tutto facile per la Kerber. La campionessa tedesca ha raggiunto la finale del torneo di Indian Wells, superando la Bencic in due set (6-4, 6-2 i parziali). Dominio assoluto della Kerber che ha impiegato solo 69' per avere la meglio sulla rivale.

In finale se la vedrà con la Andreescu. La canadese è riuscita ad avere la meglio nella sfida con la Svitolina (6-3, 2-6, 6-4). Per la Andreescu si tratta di un risultato eccezionale. E' la vera sorpresa del torneo.

SPORTAL.IT | 16-03-2019 07:25