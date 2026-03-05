Indian Wells, la crisi di Tsitsipas è senza fine: perde con Shapovalov e litiga con l'arbitro per colpa del padre

Altra eliminazione precoce per l'ellenico, che precipita nel ranking. Fa discutere un warning ricevuto per aver parlato troppo al lungo col suo angolo nel corso del match

La redenzione può attendere. Quella di Stefanos Tsitsipas, che magari starà aspettando l’arrivo dei tornei sulla terra rossa europea come si conviene a un oracolo. Ma che intanto continua a inanellare eliminazioni precoci, buone per seminare dubbi su un’integrità fisica, tecnica e mentale che sembrano essersi andate a benedire tutte assieme. I conti infatti a Indian Wells non li ha fatti tornare il nativo di Atene, sconfitto in tre set da Denis Shapovalov in coda a un match al solito nervoso, dove non è mancata qualche puntura di spillo col giudice di sedia e dove l’ellenico s’è mostrato una volta di più fragile quando serviva essere forte.

Un warning che fa discutere: “Non conosci il tuo lavoro”

A fare notizia non è tanto la sconfitta, tenuto conto che togliendo le tre gare disputate e vinte in United Cup e i due match di Davis portati a casa il computo stagionale racconta di sole 4 vittorie a fronte di 6 sconfitte nelle prime 10 gare disputate nel 2026 nel circuito ATP.

A fare clamore è piuttosto l’ennesimo battibecco con il giudice di sedia, che ha inflitto un warning a Tsitsi dopo che quest’ultimo aveva scambiato alcune impressioni con il suo allenatore. Nei fatti la pratica non è più vietata, ma l’ellenico avrebbe violato la procedura consentita: il regolamento consente infatti indicazioni verbali brevi o gestuali, mentre Stefanos avrebbe ecceduto nel dialogo con il suo angolo, dove peraltro era presente il papà Apostolos, col quale spesso in passato sono volati stracci ma che in questa fase tanto delicata della carriera del figlio sta tentando in tutti i modi di dargli il sostegno dovuto e necessario.

Tsitsipas però ha replicato stizzito al warning che s’è visto comminare: “Non conosci il tuo lavoro”, ha risposto al giudice di sedia, che ha replicato dicendogli che a suo modo di vedere il dialogo tra giocatore e allenatore aveva superato i limiti consentiti dal regolamento.

Dopo 8 anni Tsitsi rischia di essere fuori dalla top 50 mondiale

L’episodio è avvenuto all’inizio del terzo set, con il punteggio di 1-0 per Shapovalov e 0-15 in un game sul servizio del greco. Alla fine il canadese ha portato il match dalla propria parte brekkando il rivale nel decimo e decisivo gioco del terzo set, dopo aver dominato il primo parziale e aver faticato a contenere il ritorno di Tsitsi, che in alcuni frangenti è sembrato ritrovare slancio e precisione anche col suo marchio di fabbrica, vale a dire il rovescio a una mano.

Non è però bastato per avere ragione di Shapovalov, con l’eliminazione al primo turno che segue a quella incassata a Dubai da Ugo Humbert, mentre a Doha il greco s’era spinto fino ai quarti, battuto da Rublev (in precedenza era uscito al secondo turno a Rotterdam contro van de Zandschulp e così anche a Melbourne, battuto da Machac, mentre ad Adelaide aveva perso all’esordio con Vukic). Tsitsipas è a un passo dal ritrovarsi fuori dalla top 50 mondiale: l’ultima volta accadde 8 anni fa.