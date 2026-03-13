IW, Errani e Paolini ko in semifinale: Sara si consola nel doppio misto, con Vavassori trova Cobolli e Bencic

Azzurre sconfitte nettamente da Siniakova e Townsend: Sarita però vola nell'altro tabellone e in coppia con Wave se la vedrà con l'azzurro e la svizzera per un posto in finale.

Gioie e dolori per Sara Errani a Indian Wells. La veterana azzurra, che ha scelto ormai di concentrarsi sul doppio e di chiudere una volta per tutta la sua carriera in singolare, ha mancato l’accesso alla finale nel tabellone femminile in tandem con Jasmine Paolini. Ha centrato però l’accesso in semifinale nel “vezzoso” tabellone a inviti del doppio misto, in coppia con Andrea Vavassori. Tabellone in cui un italiano in finale ci andrà in ogni caso, visto che tra gli avversari di Sarita e Wave figura Flavio Cobolli, che sta giocando il torneo in coppia con la campionessa svizzera Belinda Bencic.

Indian Wells, Errani e Paolini ko nel doppio

Niente da fare per Errani e Paolini contro la funambolica ceca Katerina Siniakova, capace di trascinare la sua compagna d’avventura, la statunitense Taylor Townsend. Partita dominata da queste ultime, che non hanno lasciato scampo alle due italiane, piegate 6-2 6-2 in un’ora e un minuto di gioco. A penalizzare Sara e Jasmine il rendimento quasi deficitario al servizio, con appena il 53% di punti vinti con la prima: di fronte le avversarie hanno piazzato un fantasmagorico 88%. In pratica Errani e Paolini hanno dovuto quasi sempre stringere i denti per tenere la battuta, mentre Siniakova e Townsend hanno avuto vita facile nei loro turni.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Jasmine a secco in California: può rifarsi a Miami

Nel primo set il primo break è arrivato al terzo game, il secondo al quinto. La prima volta sul 30-40, la seconda al deciding point. Risultato finale? Sei a due per Siniakova e Townsend, che poi hanno continuato a macinare servizi e prime vincenti nel parziale successivo, chiuso con un altro 6-2 figlio essenzialmente dei due break in successione nei primi giochi del set. Un brutto colpo per le due italiane, soprattutto per Paolini che sperava di rifarsi col doppio delle delusioni in singolare. Obiettivo che, comunque, potrà essere inseguito anche a Miami: dalla prossima settimana sarà già tempo del secondo torneo del Sunshine Double.

Errani-Vavassori non perdono colpi: li sfida Cobolli

Se con Paolini ha rimediato una sconfitta, con Vavassori Errani ha ritrovato il sorriso. Missione compiuta per gli specialisti azzurri nei quarti di finale del torneo di doppio misto, dove sono entrati da quarta testa di serie. Netto il successo ottenuto a spese del britannico Julian Cash e dell’olandese Demi Schuurs, piegati in un’ora e due minuti sul punteggio di 6-2 6-4. In semifinali i vincitori dell’ultima edizione degli US Open se la vedranno col duo Cobolli-Bencic, che ha invece piegato il tandem francese composto da Guinard e Mladenovic con lo score di 6-3 6-4. Nell’altra semifinale il duo greco dei “campioni in crisi”, Sakkari-Tsitsipas, contro due doppisti puri, Dabrowski e Glasspool.