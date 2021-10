Non ci sono più italiani in gioco ad Indian Wells. L’ultimo, Sinner, è stato eliminato (6-4, 6-3 i parziali del match) da Fritz negli ottavi di finale. Lo statunitense aveva già fermatol’altro azzurro Berrettini.

Brutta prova per Sinner che, di fatto, non è mai riuscito ad entrare veramente nel match, complici tanti errori e un servizio che non ha mai funzionato. La corsa verso le ATP Finals ora è complicatissima.

OMNISPORT | 14-10-2021 07:18