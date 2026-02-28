Indian Wells a sorpresa: montepremi ridotto e Sonego annuncia il forfait. Scoppia anche il caso Wawrinka

A una settimana dall'inizio delle contese, il cemento di Indian Wells si fa rovente. A tenere banco la riduzione del montepremi riservato al singolo, la mancata wild card a Wawrinka e il forfait di Sonego

Si apre non senza sorprese e polemiche l’edizione 2026 di Indian Wells. Tra decisioni controcorrente sul montepremi, forfait pesanti e dubbi sulle wild card, il primo Masters 1000 dell’anno fa già discutere.

Indian Wells controtendenza

La prima mossa a sorpresa arriva dagli organizzatori del torneo californiano, che hanno annunciato una riduzione del montepremi destinato al singolare maschile e femminile. Il totale si attesta, infatti, a 18.831.450 dollari, con un calo dell’1,83% rispetto al 2025. Entrando nel dettaglio delle varie fasi del torneo, le cifre mostrano un decremento omogeneo. Dal primo turno fino al titolo, ogni step registra una flessione che si attesta sopra al 4%. Una scelta che non può non sorprende e va controtendenza, visto il generale aumento dei premi assegnati da molti tornei.

Crescono i premi destinati al doppio

A “giustificare” la decisione dell’organizzazione di Indian Wells di ridurre il montepremi nel singolo, la scelta di aumentare quello destinato al doppio, con il misto che vede i premi triplicati e i maschili e femminili a registrare un aumento del 2%. Una mossa che punta certamente a valorizzare specialità fin qui meno centrali, ma che non potrà fare troppo piacere ai protagonisti del singolo, a cominciare da Alcaraz e Sinner, impegnati negli ultimi mesi nella loro battaglia contro l’ATP per un aumento dei ricavi e una rimodulazione del calendario.

Sonego costretto ad alzare bandiera bianca

Passando a questioni maggiormente “di campo”, non arrivano buone notizie da Lorenzo Sonego, ancora alle prese con il problema al polso che lo ha costretto a saltare l’ATP 500 di Rio e il 250 di Santiago. L’azzurro, che ha disputato l’ultimo match ufficiale lo scorso 22 gennaio al 2° turno degli Australian Open contro Musetti, è stato così costretto ad alzare bandiera bianca e a rimandare ulteriormente il proprio rientro. Al suo posto, nel main draw entra Juan Manuel Cerundolo.

Scoppia il caso Wawrinka

Chi potrebbe non esserci è anche Stan Wawrinka. Lo svizzero, ex numero tre del mondo e finalista nel 2017, non ha infatti ricevuto la propria wild card e dovrà eventualmente passare dalle qualificazioni per accedere al tabellone. Una scelta che ha fatto discutere, anche per la scelta di concedere una wild card a Gael Monfils, a cui è stata concessa l’opportunità di salutare il pubblico californiano. Gli altri inviti sono andati a giovani promesse e giocatori locali… scelte nel segno di un rinnovamento che non tutti hanno accolto con favore.