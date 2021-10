18-10-2021 07:19

Norrie è il nuovo re di Indian Wells. Il britannico, al termine di una grande rimonta (era sotto di un set e un break), ha battuto Basilashvili in tre set: 3-6, 6-4, 6-1 i parziali del match.

Per il 25enne britannico si tratta del primo Masters 1000 in carriera. Ora è anche lui in corsa per un posto nelle ATP Finals (è decimo nella Race to Turin). Un avversario in più per Sinner.

OMNISPORT