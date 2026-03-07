Indian Wells, Paolini ribalta Potapova e trova Tomljanovic: Jasmine contro tutte nella polemica sulle palline

Jasmine se la vede brutta con l'austriaca, poi rimonta: "Fondamentale aver giocato con calma e serenità". Singolare presa di posizione dell'azzurra nel dibattito che infiamma IW.

Va sotto nel primo set, lo perde, poi reagisce, si rialza e porta a casa rimonta e partita. C’è tutta l’attuale versione di Jasmine Paolini nella sfida vinta con le unghie, i denti, il cuore ai danni di Anastasia Potapova, spilungona russa recentemente naturalizzata austriaca che già aveva battuto la garfagnina in passato sul cemento di Indian Wells. Stavolta l’ha spuntata l’italiana, al terzo set, al termine di un match giocato insolitamente in un clima fresco, forse addirittura fin troppo per quelli che sono gli standard del Tennis Paradise, il primo dei tornei del Sunshine Double statunitense del mese di marzo.

Indian Wells, Paolini soffre ma vince contro Potapova

Negativo l’approccio al match di Paolini, scivolata subito sullo 0-2. Poi però il primo scatto d’orgoglio. Quattro game di fila per la campionessa toscana, con tanto di chance per portarsi sul 5-2. Fallito il secondo break, è arrivato il contro-break di Potapova, che poi ha servito per il set sul 6-5. Altro miracolo di Jasmine e tie-break, vinto però dalla neo austriaca sul 7-5. Rabbiosa la reazione di Paolini: secondo set dominato e vinto sul punteggio di 6-2, grazie soprattutto a un atteggiamento più aggressivo in risposta. Nel terzo set, dopo aver scongiurato il break al quarto gioco (0-40), Paolini ha messo il turbo nel finale e dal 3-3 ha chiuso sul 6-3, sfruttando gli errori di una Potapova in bambola.

Nel prossimo turno Paolini sfida Tomljanovic: il precedente

Nel prossimo turno la garfagnina se la vedrà con l’esperta Ajla Tomljanovic, che occupa attualmente la posizione numero 85 della classifica WTA e che ha superato al secondo turno Xinyu Wang, testa di serie numero 30. Nel 2025 Jasmine l’ha sconfitta in due set al secondo turno del Roland Garros. “Nel secondo set ho iniziato a spingere un po’ di più, a lasciarmi andare, però non era un primo turno proprio facile“, ha ammesso l’azzurra. “Qui avevo perso contro Potapova negli ottavi. Sono contenta per come l’ho girata. Ho cercato di essere un po’ più positiva, è stato fondamentale aver giocato con calma e serenità“.

La polemica su palline e campo, Jasmine controcorrente

Intanto tiene banco a Indian Wells la singolare polemica sulle palline. Tutte sembrano lamentarsi, Paolini no. “Sinceramente a me queste palle piacciono, ma credo un po’ a tutti, ho sentito solo feedback. Davvero dite che in tante si lamentano? Non lo so, ognuno ha la sua opinione. Secondo me si controllano meglio, è vero che diventano grandi, però scivolano un po’ di più secondo me. O il campo forse è anche più veloce. ​Credo lo sia un po’ di più quest’anno, non so se lo siano anche le palline. Queste secondo me – ha concluso la tennista italiana – rimangono un po’ più vive e onestamente a me piacciono di più“.