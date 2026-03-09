Indian Wells, Paolini soffre ma batte caldo e Tomjianovic: agli ottavi c'è Gibson. Sabalenka vince e mostra i carati

A Indian Wells Jasmine Paolini sembra star ritrovando se stessa e dopo aver battuto Tomjianovic al termine di un match combattuto e contraddistinto dal forte caldo punta a vincere per la prima volta tre partite consecutive

Nuovi segnali di crescita per Jasmine Paolini, che a Indian Wells sta dando seguito a quanto mostrato al WTA 500 di Merida. Nel deserto californiano l’azzurra sta dimostrando di essersi messa alle spalle l’inizio di stagione complicato. Dopo la vittoria su Potapova è infatti arrivata anche quella su Ajla Tomjianovic, battuta con il risultato di 7-5 5-7 6-1al termine di un match combattuto. Vittoria anche per Aryna Sabalenka, che ha festeggiato mostrando l’anello di fidanzamento.

Paolini, altra sofferenza e altra vittoria

Il periodo buio di inizio stagione con una sola vittoria tra Australian Open e WTA 1000 di Doha e Dubai sembra essere finalmente alle spalle Paolini, non ancora al top ma certamente uscita da momento di crisi profonda. Dopo il successo in rimonta su Anastasia Potapova per Jasmine è arrivata un’altra vittoria sofferta contro Tomjianovic, capace di mettere in grande difficoltà l’azzurra nei primi due set, salvo poi crollare nel terzo, con Paolini che ha trionfato per 7-5 5-7 6-1.

Una vittoria che testimonia la crescita di Jasmine, brava a reggere lo scambio da fondo con la bombardiera australiana e a trovare soluzioni brillanti in avanzamento per risparmiare energie e mettere pressione a Tomjianovic, costretta a cercare di spingere il più possibile alla ricerca di vincenti.

Il forte caldo e la prossima avversaria di Paolini

A rendere ancora più complicato il match di Paolini ci ha pensato anche il forte caldo di Indian Wells, dove oggi si è raggiunta quota 30° gradi. Non una novità per il deserto californiano, normalmente però caratterizzato anche da un po’ di vento che oggi invece è sembrato mancare del tutto, tanto che per cercare un po’ di sollievo a ogni cambio game Jasmine si riparava all’ombra dei cartelloni pubblicitari che circondano lo scambio.

Fortunatamente Paolini ora avrà due giorni per riposarsi e preparare il match valido per gli ottavi di finale contro la sorpresa Talia Gibson, che dopo aver superato le qualificazioni e il primo turno contro Ann Li, ha eliminato Ekaterina Alexandrova e Clara Tauson, rispettivamente teste di serie n°11 e 17 di Indian Wells. Insomma, un’avversaria da non sottovalutare assolutamente. Un match che Jasmine non dovrà sottovalutare e che proverà a vincere per conquistare per la prima volta nel 2026 tre vittorie consecutive.

Sabalenka vince facile davanti al neo fidanzato e mostra l’anello

Prima di Paolini era scesa in campo anche Sabalenka, possibile avversaria di Jasmine in semifinale e protagonista di una bella vittoria contro Jaqueline Cristian, capace di impensierire la bielorussa in alcuni frangenti, ma troppo fallosa nei momenti chiave della partita. La numero 1 WTA ha infatti trionfato per 6-4 6-1 in poco più di un’ora e dieci e mostrato un ottimo stato di forma, festeggiando il trionfo davanti al neo fidanzato Georgios Frangulis e mostrando a tv e spettatori ancora una volta lo splendente anello a 12 carati arrivato insieme alla proposta di matrimonio pochi giorni fa proprio qui a Indian Wells.