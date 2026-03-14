Indian Wells, per Sabalenka finale e sfogo durissimo: "Sono stufa". Aryna contro il tabù Rybakina

L'ultimo atto del "Tennis Paradise" al femminile è la rivincita degli Australian Open tra la Tigre bielorussa e la stellina kazaka: ko Noskova e Svitolina.

Tutto come da copione. La finale del tabellone femminile di Indian Wells sarà la rivincita di quella che ha assegnato il primo Slam stagionale, gli Australian Open. In campo le due dominatrici della classifica WTA: Aryna Sabalenka, che guarda tutte dall’alto, ed Elena Rybakina, che pian piano sta risalendo la china e che punta a mettere pressione alla Tigre di Minsk. Un duello che si annuncia palpitante tra la fredda e compassata kazaza e la sanguigna bielorussa, protagonista al termine della semifinale vinta a spese di Linda Noskova di uno sfogo piuttosto duro davanti ai microfoni: “Sono stufa”, ha detto.

Indian Wells: Sabalenka batte Noskova, Rybakina regola Svitolina

Nel suo match Sabalenka ha sconfitto senza troppi problemi Linda Noskova, mantenendo inalterato il suo record sul cemento californiano: solo vittorie in due set per lei. Anche la ceca, numero 14 del seeding, s’è dovuta inchinare al suo strapotere: 6-3 6-4 il risultato al termine di una partita che non ha avuto troppi sussulti e in cui Aryna, ancora una volta, ha sfoggiato il prezioso anello da un milione di dollari, pegno d’amore del suo promesso sposo Georgios Frangulis. Rybakina, invece, s’è sbarazzata di Elina Svitolina, testa di serie numero 9: anche la passionale ucraina s’è dovuta arrendere in due set, sul 7-5 6-4.

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Lo sfogo di Aryna: “Sono stufa, è ora di cambiare atteggiamento”

“Sono davvero stufa di perdere queste grandi finali”, ha tuonato Sabalenka dopo la partita. “Anche se la mia avversaria ha giocato un tennis incredibile, mi è sembrato di aver avuto tante occasioni e di non essere riuscita a sfruttarle. Adesso la mia mentalità è questa: se arrivo in finale, entrerò in campo e farò tutto il possibile, e anche l’impossibile, per conquistare il trofeo“. Quindi sulle variazioni nel suo gioco: contro Noskova è stata molto più aggressiva in risposta. “Se vuoi stare al vertice, devi sempre cercare qualcosa. Ci sono sempre piccoli dettagli da aggiungere al tuo gioco per diventare davvero imprevedibile. Avere tutti questi strumenti nel tuo tennis ti dà sicuramente un grande vantaggio rispetto alle altre”.

IW, finale Sabalenka-Rybakina: i precedenti e il filotto della kazaka

Quindici i precedenti contro Rybakina: Aryna è in vantaggio 8-7, ma contro la kazaka ultimamente ha sempre sofferto, perdendo sistematicamente in finale. Quattro i ko consecutivi contro Elena nei match decisivi per i vari titoli: prima degli ultimi Australian Open, s’era arresa alle WTA Finals 2025 e 2024, a Brisbane sempre nel 2024 e proprio nell’ultimo atto di Indian Wells del 2023. La finale degli Australian Open 2023 è stato l’unico (e ultimo) trionfo di Sabalenka contro Rybakina. Per la prossima signora Frangulis ci sarà dunque da battere due tabù: quello delle finali importanti e quello della russa, naturalizzata kazaka, che sembra essere in possesso della kryptonite per neutralizzarla.