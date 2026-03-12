Indian Wells: Sabalenka batte Mboko, ma quanto odio sui social per la foto col velo. Zverev aspetta Sinner

Sabalenka continua a dominare in campo, ma finisce in un vortice di odio sui social per l'ennesimo post sul suo matrimonio con Georgios Frangulis. Zverev batte Fils e conquista la sua prima semifinale a Indian Wells, dove attende Sinner

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

La novella promessa sposa Aryna Sabalenka continua il suo cammino perfetto a Indian Wells approdando in semifinale grazie alla vittoria in due set contro un’ottima Victoria Mboko. Le sue continue esibizioni sui social dell’anello che le ha regalato tanta felicità iniziano però ad attirare nei suoi confronti ondate di odio completamente inspiegabile. Avanza in semifinale anche Alexander Zverev, che dopo essersi sbarazzato di Arthur Fils attende Jannik Sinner.

Sabalenka batte una buona book e vola in semifinale

Non riesce un altro colpaccio a Mboko, che dopo aver eliminato la n°6 WTA Amanda Anisimova si è dovuta arrendere – non senza opporre resistenza – a Sabalenka, che ha confermato ancora una volta il perché si trovi in vetta alla classifica da ben 72 settimane consecutive. Il primo è un set giocato estremamente ad armi pari, con la canadese che addirittura si guadagna più palle break della sua avversaria. Arrivata al tie-break il rendimento di Victoria crolla nettamente, rendendo la vita facile ad Aryna, che si aggiudica il primo parziale con un 7-0 finale.

Galvanizzata dal set vinto Sabalenka inizia al meglio anche il secondo, ottenendo il break alla terza occasione nel quinto game. Sull’orlo della sconfitta Mboko prova a reagire e riaprire la partita, andandoci anche vicina senza però riuscire a convertire nessuna delle due palle break in suo favore, con la bielorussa che vola così in semifinale a Indian Wells, dove affronterà la vincente della sfida tra Linda Noskova e Talia Gibson.

Quanto odio per la foto con il velo

Sui social però si è scatenata una vera e propria bufera su Sabalenka, ‘colpevole’ di essersi allenata con il velo da sposa a Indian Wells, con il torneo e la WTA che hanno condiviso le simpatiche immagini su Instagram. Sotto al post molti tifosi si sono scagliati contro con Aryna con degli incomprensibili commenti pieni di odio nei confronti di un ragazza semplicemente felice per il prossimo matrimonio con il suo compagno.

“Immagino che dovremo fare i conti con questa esibizione frustrante finché non si sposa”; e ancora: “A nessuno importante del tuo anello… Quante altre volte vorrai metterlo in mostra??”. C’è anche chi la accusa di vivere solo per le attenzioni altrui: “È in grado di vivere un giorno senza stare sotto i maledetti riflettori” e “Vivere solo per le telecamere, è così superficiale”; e chi invece ci va giù più pesante con accuse personali: “Non posso essere felice per qualcuna che ha rubato il marito a un’altra”. Fortunatamente per Aryna non sono mancati nemmeno i messaggi di supporto e di accusa nei confronti dei ‘rosiconi da tastiera’.

Zverev supera Fils e aspetta Sinner

Se Sabalenka è stata la prima tennista a spingersi in semifinale nel tabellone femminile, in quello maschile è stato invece Zverev, che in questo 2026 (a eccezione dell’ATP 500 di Acapulco) sembra essersi finalmente messo alle spalle la crisi di risultati della passata stagione. Per il tedesco infatti è arrivata un’altra vittoria convincente con Arthur Fils, battuto per 6-2 6-3 al termine di un match a senso unico. Per Sacha si tratta della prima semifinale a Indian Wells (l’unica che gli andava tra i tornei Masters 1000), dove attende il vincente della sfida tra Learner Tien e Jannik Sinner.