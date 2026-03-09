Indian Wells, Sinner risponde ad Alcaraz e aggancia Fognini: Shapovalov travolto e ripreso da Bertolucci. Vittur in castigo

Ottima prestazione di Sinner, che si sbarazza di Shapovalov in poco più di un'ora e avanza agli ottavi, diventando insieme a Fognini l'italiano più vincente di sempre nei Masters 1000

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

Jannik Sinner è tornato. Dopo la netta vittoria all’esordio l’azzurro ha travolto con un perentorio 6-3 6-2 l’ostico Denis Shapovalov, raggiungendo così anche Fabio Fognini come giocatore italiano più vincente di sempre nei tornei di categoria Masters 1000. Un successo che testimonia la crescita dell’altoatesino dopo l’inizio di stagione non impeccabile e che è una sorta di risposta indiretta al rivale Carlos Alcaraz, apparso straripante durante il successo contro Grigor Dimitrov.

Sinner travolge Shapovalov e aggancia Fognini

Quella vista oggi contro Shapovalov è stata forse una delle migliori versioni di Sinner in questo 2026. Dopo un’inizio complicato con tanto di doppi falli e break a zero subito, Jannik ha messo alle strette il proprio avversario, strappandogli immediatamente la battuta per riportarsi in parità, conquistando poi un break decisivo a fine primo parziale e dominando nel secondo set, dove il canadese è parso quasi arrendersi di fronte alla netta superiorità dell’azzurro, oggi semplicemente ingiocabile.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Un successo che permette a Sinner di approdare agli ottavi di finale dove affronterà l’astro emergente del tennis mondiale, Joao Fonseca, ma soprattutto di agganciare Fognini come l’italiano con più successi di sempre (96) nei tornei ATP Masters 1000, categoria nata nel 1990.

Le parole di Sinner

Una vittoria che ha lasciato soddisfatto Sinner, come si evince dalle sue parole a bordo campo: “Per me una partita di secondo turno molto complicato, di grande qualità e in forma, per cui sono molto contento della performance di oggi. Ho cercato di tenere il controllo da fondo e di essere aggressivo. Sono partito male, sotto di un break, però sono contento per come ho reagito e gestito la situazione.

Abbiamo lavorato tanto in passato, nell’ultima settimana e mezzo, ma mi piace anche rimanere rilassato e godermi l’occasione di giocare sul centrale, uno dei centrali più grandi al mondo, cerco di giocare al meglio delle mie possibilità, ma so anche che si può perdere. Sono molto soddisfatto del lavoro che stiamo facendo e cerchiamo di mostrare i progressi fatti anche in campo”.

Bertolucci riprende Shapovalov

E dire che Shapovalov le ha provate un po’ tutte per destabilizzare Sinner, e non solo tramite il suo gioco frizzante e spettacolare, ma anche molto discontinuo. Dopo il certamente non infinito primo set infatti il canadese ha subito richiesto un toilette break, apparentemente ingiustificato vista il poco tempo trascorso dall’inizio del match e utilizzato probabilmente per cercare di spezzare il ritmo di Jannik, tanto che anche in telecronaca Bertolucci ha ripreso un po’ Denis con l’arte dell’ironia: “Toilet break per Shapovalov, d’altronde sono passati 35 minuti…”.

Alex Vittur “in castigo”

Nel corso del match c’è stato spazio anche per un simpatico siparietto, con Alex Vittur bloccato sui gradini del centrale di Indian Wells. Dopo essere uscito dallo stadio il manager di Sinner ha provato a tornare all’angolo di Jannik, salvo però venire bloccato da un uomo della security, che gli ha impedito di riprendere immediatamente posto. Vittur ha provato a spiegargli di essere lì per Sinner, discutendo per qualche istante con la security senza però riuscire a convincerlo, ritrovandosi in un certo senso in castigo (ma col sorriso sulle labbra per via della simpatica situazione) come ha ironizzato Bertolucci in telecronaca.