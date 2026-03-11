Indian Wells, anche Sinner s'arrabbia: lite coi tifosi di Fonseca molesti, interviene l'arbitro

Urla dopo i punti e parole disturbanti prima del servizio a fine primo set: Jannik perde la pazienza e affronta i fan scostumati. L'avviso del giudice di sedia riporta la calma.

Forse è proprio vero che un po’ sta cambiando. Perché il Sinner “glaciale”, freddo e imperturbabile di qualche tempo fa, le risatine, gli schiamazzi e le parole disturbanti dei tifosi molesti, probabilmente, non le avrebbe neppure notate. Jannik invece stavolta le ha sentite e ha detto basta, affrontando a muso duro i reprobi che, durante il match contro Joao Fonseca, gli stavano dando fastidio. Era un momento molto delicato dell’incontro, valevole per gli ottavi di finale di Indian Wells, e Sinner è stato bravo a ritrovare immediatamente la calma, dopo aver inizialmente perso le staffe.

Indian Wells, scambio acceso tra Sinner e i tifosi

L’episodio in questione si è verificato verso la fine del primo set, con Fonseca avanti 6-5 e Sinner al servizio sul 40-15. Già in precedenza, per la verità, c’erano state delle urla ad accompagnare alcuni suoi errori. Una spiacevole “consuetudine” quando si gioca contro tennisti sudamericani, supportati spesso e volentieri da un tifo di stampo calcistico e poco avvezzo agli schemi e ai canoni del tennis. Sinner non ha battuto ciglio fino a quando non ha percepito delle parole durante uno scambio, provenienti da una delle prime file immediatamente alle sue spalle. E così, prima di effettuare la battuta, ha polemizzato coi tifosi molesti.

Il rimprovero di Jannik e la reazione del pubblico

Jannik si è avvicinato alle tribune e ha indicato qualcuno, iniziando a parlare in direzione del pubblico. Il campione azzurro ha spiegato come un comportamento del genere non fosse tollerabile, mentre lo stesso giudice di sedia è sceso dalla sua postazione e lo ha raggiunto, chiedendo cosa stesse accadendo. I tifosi destinatari del “rimprovero”? Muti, stavolta. Parlavano e urlavano solo prima, anche durante gli scambi. Individuati e “puntati” da Sinner, non hanno saputo far altro che ridacchiare imbarazzati, senza proferire parola. Di scuse, ovviamente, neanche a parlarne. Ma la scenata di Sinner ha ottenuto comunque l’effetto sperato.

L’avviso dell’arbitro durante il match con Fonseca

Jannik si è infatti allontanato dalla tribuna lasciando spazio all’arbitro. “Ragazzi, se poteste evitare di parlare durante il punto, lo apprezzeremmo”, ha detto il giudice di sedia che poi si è rivolto a Sinner: “Se sta succedendo altro, fammelo sapere”. Il rosso di San Candido ha però glissato e si è focalizzato sul suo servizio, portando a casa il game. Anche successivamente Sinner ha mostrato grande solidità mentale, tirandosi fuori da una situazione complicata nel tie-break (era sotto 3-6) e poi aggiudicandosi anche il secondo set sul punteggio di 7-6. Rimane però questo suo scatto, insieme alla sensazione che forse qualcosa si stia modificando, anche nel rapporto col pubblico.