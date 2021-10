Sinner è agli ottavi di finale di Indian Wells. L’azzurro non ha dovuto nemmeno scendere in campo per conquistare il pass qualificazione, complice il forfait di Isner, suo avversario.

Lo statunitense ha dato forfait per stare vicino alla moglie, in procinto di dare alla luce il suo terzo figlio: “Questo è più importante del tennis”, le parole dello stesso Isner.

OMNISPORT | 12-10-2021 07:15