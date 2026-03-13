Indian Wells, Sinner scoppia a ridere dopo la vittoria su Tien, poi si esprime sulla nuova F1 e carica la Ferrari

Dopo il successo su Tien per 6-1 6-2, Sinner non trattiene le risate in conferenza stampa ma non svela il motivo dell'ilarità. Tornato serio Jannik ha poi parlato della sfida con Zverev e della nuova F1

È uno Jannik Sinner estremamente solare quello entrato in conferenza stampa dopo l’approdo in semifinale a Indian Wells in seguito al netto successo su Learner Tien. Il n°2 del mondo appena entrato nella stanza con i giornalisti non è riuscito a trattenere le risate, ritardando di qualche istante l’inizio con le domande, che – oltre a qualche domanda sulla sfida che lo attende contro Alexander Zverev – hanno riguardato anche l’assai discussa nuova Formula 1 di cui l’azzurro è tanto appassionato e sulla quale ha espresso la sua opinione da tifoso.

Sinner non trattiene le risate in conferenza stampa

Per quanto restio a mostrarsi troppo pubblicamente, Sinner si è sempre dimostrato una persona estremamente solare, ancora di più quando le cose vanno bene anche in campo. Come nel caso del netto successo nei quarti di finale di Indian Wells contro Tien per 6-1 6-2 in poco più di un’ora, in seguito al quale si è presentato alla conferenza stampa ridendosela di gusto, piegandosi anche sulla scrivania per cercare di placare l’attacco di ridarella.

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La scena ha inevitabilmente incuriosito i giornalisti, che hanno cercato di scoprire cos’abbia scatenato le risate di Sinner: “Cosa ti ha fatto ridere così tanto quando sei entrato? Perché ridevi?”. Schivo come al solito Jannik ha risposto – mostrando nuovamente un sorriso a 32 denti – in modo generico alla domanda, “Ah niente, è qualcosa che è successo dietro le quinte. Tutto bene”, facendo capire di non voler svelare l’origine della sua ilarità e nemmeno con chi abbia condiviso quel momento di simpatia: “Miei amici”.

Sinner: “Non vedo l’ora di affrontare Zverev. Giorno o sera non mi cambia”

Passato l’attacco di ridarella Sinner ha poi parlato della sfida che lo attende contro uno Zverev che in questo 2026 sembrerebbe essersi finalmente ritrovato come dimostrano la semifinale persa al quinto set contro Carlos Alcaraz all’Australian Open e la prima in carriera raggiunta qui a Indian Wells: “Ci conosciamo molto bene, quindi cercherò di essere il più costante possibile. Allo stesso tempo lui, sicuramente, cambierà un paio di cose. Dovrò stare molto attento. Ho visto un paio di sue partite: sta giocando un grande tennis. Non vedo l’ora. Sono queste le partite per cui mi alleno: semifinali dei grandi tornei, palcoscenici sempre più importanti. Sono molto felice di essere qui. Giocare di giorno o di sera non è la stessa cosa, qualcosa può cambiare in base all’orario in cui giocheremo. Ma in ogni caso, a qualunque ora si giochi, cercherò di portare in campo il mio tennis migliore”.

Sinner si esprime sulla nuova F1 e carica la Ferrari

La conferenza stampa ha regalato l’occasione a Sinner di parlare anche di una delle sue più grandi passioni, ovvero la F1, accennando anche ai cambiamenti di regolamento che tanto stanno facendo discutere: “Ci sono stati tanti sorpassi ad inizio gara tra Russell e Leclerc con Lewis dietro, è un po’ diversa. Non sta a me dire cosa penso, ci sono pro e contro come tutte le cose quando ci sono cambiamenti. Sicuramente è sempre stato difficile guidare una F1 e adesso lo è ancor di più, basti vedere l’errore di Verstappen in Australia dove ha detto che non gli è mai successa una roba simile”. Infine Jannik ha poi caricato la Ferrari, che in questo avvio di stagione sembra essere tornata competitiva, anche se ancora leggermente indietro rispetto alla Mercedes: “Ci sono team con motore forte, Ferrari è lì, Mercedes ha un passo in più ma la stagione è lunga”.