Indian Wells, Sonego e Fognini agli ottavi nel doppio

Fabio Fognini e Lorenzo Sonego vincono e proseguono la loro avventura nel torneo di doppio del Masters 1000 di Indian Wells. La coppia, formata per provare ad essere competitivi sul serio in Coppa Davis, ha battuto lo spagnolo Marcel Granollers e l’argentino Horacio Zeballos col punteggio di 3-6 6-3 10-8 di un match che Sonego per un set e mezzo ha sofferto.

Gli italiani concludono con il 68% dei punti vinti con la prima di servizio, il 68% con la seconda, conquistando il 32% dei quindici in risposta alla seconda dei rivali. Il duo azzurro aspetta ora il vincente della sfida tra Isner/Sock ed Evans/Skupski agli ottavi di finale.

OMNISPORT | 09-10-2021 22:36