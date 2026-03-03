Indian Wells, sorteggio terribile per Sinner: dura anche per Musetti e Cobolli, tutto facile per Alcaraz

Jannik debutta contro Duckworth o un qualificato, potrebbe poi trovare Tsitsipas, Shapovalov, Shelton o Mensik. Più agevole il cammino dello spagnolo. Dura anche per Paolini.

Se vorrà riavvicinarsi a Carlos Alcaraz, Jannik Sinner dovrà superare – oltre ai suoi impacci recenti – anche un tabellone che si annuncia decisamente complicato. Nella notte italiana si è svolto il sorteggio del main draw di Indian Wells, il primo Masters 1000 della stagione, nonché il primo atto dello storico Sunshinw Double statunitense del mese di marzo, completato da Miami. E per il rosso di San Candido l’esito è stato terribile, almeno sulla carta. Tanti avversari complicati sul suo cammino, in cui potrebbe ritrovare – tra gli altri – lo spauracchio Mensik. Tutto facile, invece, per lo spagnolo, che sembra aver a disposizione un’autostrada per la finale.

Indian Wells, il cammino di Sinner

Il via al torneo, con gli incontri del primo turno, è fissato per le 20 italiane di mercoledì 4 marzo (ci sono nove ore di differenza con l’Italia: primi incontri alle 11 locali). Per le prime 32 teste di serie, invece, l’esordio è fissato tra venerdì e sabato. Sinner debutterà contro Duckworth (già incrociato agli Australian Open) o un qualificato, mentre al terzo turno potrebbe vedersela con Tomas Martin Etcheverry (testa di serie numero 29), Stefanos Tsitsipas o Denis Shapovalov. Negli ottavi le insidie maggiori si chiamano Karen Khachanov, Tommy Paul o il “Sinnerinho” Joao Fonseca, ai quarti ci sarebbe uno tra Jakub Mensik (proprio lui) o Ben Shelton. Il semifinalista dalla parte di Sinner è Sascha Zverev (o Lorenzo Musetti).

Musetti e Cobolli, tabelloni complicati

Il carrarino, al rientro dopo lo stop seguito all’infortunio agli Australian Open, se la vedrà al secondo turno col vincente tra Marton Fucsovics e un qualificato. Al terzo turno potrebbe affrontare il finalista di Doha, Arthur Fils, mentre agli ottavi uno tra Felix Auger-Aliassime e Andrey Rublev, ammesso che il russo riesca a raggiungere la California dal Medio Oriente. Ai quarti, appunto, Zverev. Per Cobolli debutto contro il vincente del match tra Daniel Altmaier e Miomir Kecmanovic, battuto di recente ad Acapulco, quindi probabile rivincita al terzo turno contro Frances Tiafoe. Agli ottavi il romano si scontrerebbe poi con Zverev.

Darderi e gli altri italiani a Indian Wells

Esentato dal primo turno pure Luciano Darderi, numero 20 del seeding, che debutterà contro un qualificato e al terzo turno potrebbe vedersela contro Alexander Bublik. Quindi uno tra Cameron Norrie e Alex de Minaur e, nei quarti, il possibile abbinamento con Novak Djokovic. Gli altri italiani. Per Matteo Berrettini debutto al primo turno contro la vecchia volpe Adrian Mannarino, mentre al secondo se la vedrebbe con Sascha Zverev. Matteo Arnaldi affronterà un qualificato, poi incrocerebbe il cammino con Norrie. Per Mattia Bellucci sfida d’esordio contro Gabriel Diallo, quindi Rublev al secondo turno.

Indian Wells, il percorso di Alcaraz e Djokovic

E Alcaraz? Ancora una volta fortunato il sorteggio per il numero 1. Debutto al secondo turno contro uno tra Terence Atmane e Grigor Dimitrov, che hanno iniziato maluccio il 2026. Al terzo turno dovrebbe incrociare l’evanescente Arthur Rinderknech, agli ottavi Casper Ruud oppure Valentin Vacherot, ai quarti uno tra Bublik, De Minaur o qualche outsider, prima del possibile scontro con Novak Djokovic in semifinale. A proposito del serbo: primo avversario uno tra Kamil Majchrzak e Giovanni Mpetshi Perricard. Sulla sua strada, agli ottavi, c’è il campione in carica, Jake Draper, vincitore in finale nel 2025 su Holger Rune, mentre ai quarti incrocerebbe Taylor Fritz.

Le chance di Paolini nel tabellone femminile

Infine, il tabellone femminile. Per Jasmine Paolini, reduce dalla semifinale a Merida, il bye al primo turno vista la sua condizione di testa di serie numero 7. Al secondo la garfagnina se la vedrà con una tra Anastasia Potapova o una qualificata, mentre nel round successivo troverebbe con tutta probabilità la cinese Xinyu Wang. Complicati i possibili ottavi, contro una tra Clara Tauson ed Ekaterina Alexandrova. Nei quarti, poi, il possibile abbinamento con Coco Gauff e in semifinale una tra Aryna Sabalenka o Amanda Anisimova. Jasmine è l’unica azzurra in gara nel tabellone, dopo il forfait di Elisabetta Cocciaretto e le eliminazioni nelle qualificazioni di Martina Trevisan e Lucrezia Stefanini.