Indian Wells, Vavassori sfida Sinner e Djokovic in doppio ma senza Bolelli. Heliovaara/Patten bloccati dalla guerra

Tante le stelle del tennis maschile che si sfideranno nel torneo di doppio di Indian Wells, a partire da Sinner e Djokovic e passando per Medvedev, Zverev, Rublev e Tsitsipas. Presente anche Vavassori ma con un nuovo compagno

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

Quello di Indian Wells si preannuncia un torneo di doppio estremamente affasciante grazie alla presenza di molti singolaristi d’eccellenza del circuito come il nostro Jannik Sinner, Daniil Medvedev, Alexander Zverev e Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas che giocheranno in coppia assieme. Presente anche lo specialista azzurro Andrea Vavassori, che però non giocherà in squadra con il solito compagno Simone Bolelli, costretto a ritirarsi prima dell’inizio del torneo. Non saranno presenti nemmeno i recenti campioni di Dubai, Harri Heliovaara ed Henry Patten, stremati dall’odissea vissuta per tornare a casa dagli Emirati Arabi Uniti.

Doppio show a Indian Wells

Il sole e l’ambiente paradisiaco di Indian Wells portano con sé tanta voglia di tennis. Non solo negli appassionati, ma anche negli stessi giocatori, con alcuni dei migliori singolaristi del circuito che hanno deciso infatti di prendere parte anche al torneo di doppio. Tra questi ci sarà anche il nostro Sinner, la cui presenza in coppia con Reilly Opelka (con cui nel 2021 vinse il suo unico titolo di doppio) era stata annunciata tempo fa.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

In tabellone oltre a Jannik ci sarà anche il suo mattatore all’Australian Open, Djokovic, che comporrà la classica strana coppia con Tsitsipas. Presente anche il n°4 ATP Zverev insieme all’amico Marcelo Melo, Medvedev con Learner Tien, Andrey Rublev e Karen Khachanov, gli azzurri Luciano Darderi (con Francisco Cerundolo) e Flavio Cobolli (con Corentin Moutet) e tanti altri.

Nuova coppia per Vavassori senza Bolelli

Oltre ai signolaristi prestatisi al doppio non mancano certo gli specialisti come il nostro Vavassori, che però non potrà contare sull’apporto del suo solito compagno Bolelli, costretto a ritirarsi poco prima dell’inizio del torneo. Un forfait che ha obbligato Andrea a cercarsi un nuovo compagno, individuato nell’austriaco Alexander Erler, n°35 del ranking di doppio. E chissà, magari Erler dopo questo torneo potrebbe diventare anche uno dei papabili eredi di Bolelli al fianco di Vavassori quando Simone deciderà di appendere la racchetta al chiodo.

Heliovaara e Patten rinunciano a Indian Wells dopo l’odissea per lasciare Dubai

A Indian Wells non saranno presenti invece i recenti campioni dell’ATP 500 di Dubai Heliovaara e Patten, stravolti dall’odissea vissuta per abbandonare la città degli Emirati Arabi Uniti e tornare a casa: “Io e Henry siamo giunti a questa conclusione: perché partire se non siamo obbligati a farlo? Anche se fossimo arrivati a Indian Wells un paio di giorni prima dell’inizio del torneo, nessuno di noi due sarebbe stato sicuramente al massimo della forma. Il corpo e la mente hanno ancora bisogno di almeno qualche giorno di riposo; poi potremo fare un buon periodo di allenamento di una decina di giorni e a Miami saremo sicuramente di nuovo affamati e pieni di entusiasmo”.