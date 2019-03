Sorpresa ad Indian Wells. In finale, sorride Thiem che si impone sul favorito Federer. L'austriaco si è imposto in tre, combattuti, set (3-6, 6-3, 6-4 i parziali del match). Per Thiem si tratta del primo 1000 della carriera.

Niente successo numero 101 nel circuito per lo svizzero che manca così il sesto titolo nel deserto californiano. Grazie a questo incredibile successo, Thiem sale al quarto posto del ranking mondiale (miglior posizione della sua carriera).

SPORTAL.IT | 18-03-2019 07:40