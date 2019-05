Indianapolis, spavento per Alonso

Uno dei momenti chiave del 2019 di Fernando Alonso è arrivato, ma le premesse non sono incoraggianti.

Il pilota asturiano alla 500 Miglia di Indianapolis è infatti stato vittima di un brutto incidente nella seconda giornata di prove libere.

L’ex ferrarista, che seguiva da vicino la vettura di Graham Rahal, è finito a muro alla curva 3 rimbalzando contro le barriere interne per poi far finire la corsa della propria monoposto appoggiandosi al muro esterno.

Alonso è stato immediatamente portato al centro medico, ma poi subito dimesso, non avendo riportato alcuna conseguenza.



“Ho alzato il piede all’ingresso in curva, ma non è bastato. Ho perso l’anteriore e il muro è arrivato troppo vicino e troppo alla svelta. Purtroppo è successo e abbiamo perso altro tempo" il commento del pilota.





SPORTAL.IT | 15-05-2019 21:52