Indistruttibile Barcellona: folle rimonta nel recupero

Una è in zona retrocessione, l’altra vola verso la vittoria della Liga e sogna il Triplete. Eppure tra Villarreal e Barcellona per una sera le differenze non si sono viste. Al Madrigal finisce 4-4 con i catalani capaci di rimontare dal 2-4 tra il 90’ e il 93’ grazie anche all'espulsione di Alvaro all'86'. Barcellona ora a +8 sull’Atletico Madrid alla viglia dello scontro diretto.

Senza Piqué, Rakitic e Messi, risparmiati in vista della sfida contro l’Atletico, il Barcellona sembra non soffrire: Coutinho e Malcom paiono stendere i padroni di casa in 18 minuti, ma Chukwueze la riapre al 23’.

Qui i catalani vanno in apnea, Ter Stegen para tutto tranne il pareggio di Ekambi in avvio di ripresa. Iborra e poi Bacca nel finale sembrano porre fine all’imbattibilità del Barcellona che durava da 17 partite, ma il rosso ad Alvaro e il cuore del Barcellona producono il miracolo: Messi riapre su punizione, Suarez fa 4-4.

SPORTAL.IT | 03-04-2019 00:40