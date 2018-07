Infantino: "Il migliore Mondiale di sempre"

"Gia' da qualche anno dicevo che questo Mondiale sarebbe stato il migliore della storia, oggi posso affermarlo con convinzione: si tratta della migliore Coppa del mondo di tutti i tempi".

E' il pensiero di Gianni Infantino, presidente della Fifa, a due giorni dalla finale tra Francia e Croazia che assegnera' il Mondiale russo. "La percezione della Russia è cambiata. Migliaia di persone hanno visitato il Paese durante il Mondiale e hanno scoperto un bel paese, un paese ospitale, ricco di storia e cultura – ha aggiunto Infantino – Non solo a Mosca ma in tutte le città ospiti i visitatori hanno goduto del calore e dell'ospitalità del popolo russo. La Russia è cambiata, è diventata una nazione dove il calcio è entrato a far parte del dna del Paese".

SPORTAL.IT | 13-07-2018 13:05