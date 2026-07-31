Anche la Concacaf molla Infantino: USA, Messico e Canada pronte al boicottaggio dei Mondiali come la UEFA

La proposta di Infantino di privatizzare la Coppa del Mondo ha fatto arrabbiare anche le centro-nordamericane: pieno appoggio all'Uefa e minaccia di boicottaggio dei Mondiali.

Dopo l’ Uefa anche la Concacaf si schiera contro il progetto di Gianni Infantino di scorporare le attività commerciali legate alla Coppa del Mondo in un’operazione privata. La confederazione del Nord-Centro America e dei Caraibi minaccia di boicottare i prossimi Mondiali dovrebbe passare la proposta del presidente della Fifa.

Infantino nell'occhio del ciclone

La Concacaf si schiera con l'Uefa

La preoccupazione della Concacaf

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Infantino nell’occhio del ciclone

Infantino nell’occhio del ciclone , contestato dall’Uefa e puro dalla Concacaf , pronte a boicottare i prossimi Mondiali di calcio se non verrà ritirata in tempi rapidi la proposta del numero uno della Fifa, di far acquisire da privati ​​il ​​20% delle attività commerciali della Coppa del Mondo , scorporate in un’operazione da 20 miliardi di dollari. Il principale investitore risulta essere la società newyorkese di Joshua Kushner , uomo d’affari americano molto vicino a Donald Trump .

Rivelato al mondo il piano di Infantino , l’ Uefa per prima si è schierata contro: ” La Coppa del Mondo non può essere trattata come un prodotto di investimento. La Coppa del Mondo non è in vendita “. Pronto il piano di boicottaggio dei prossimi Mondiali, per avere, la Fifa, presentato una proposta così importante, “ in segreto ”, come una “ vera abdicazione al dovere della Fifa come custode del calcio mondiale ”.

La Concacaf si schiera con l’Uefa

A dare manforte all’Uefa è arrivata la Concacaf , la confederazione del Nordamerica, Centroamerica e dei Caraibi, che si è schierata contro la proposta di Infantino. Un’opposizione a sorpresa considerato che Stati Uniti, Canada e Messico hanno ospitato l’ultima edizione della Coppa del Mondo . Un atto di coraggio e di insubordinazione , che abbraccia la posizione europea nella battaglia alla Fifa.

In un comunicato diffuso ieri sera, la Concacaf, composta da 41 federazioni affiliate , ha fatto sapere di essersi riunita e di aver discusso della proposta della Fifa, arrivando al “no” categorico al Fifa Forward Enterprise e alla cessione della Coppa del Mondo a investitori privati .

La preoccupazione della Concacaf

“Profonda preoccupazione per la mancanza di un regolare iter decisionale relativo alla proposta”, si legge nella nota della Concacaf. Inoltre, “la scadenza artificialmente breve” imposta dalla Fifa per l’approvazione del progetto e “ l’assenza di qualsiasi revisione da parte degli organi di governo competenti della Fifa ”, spaventano e non poco la confederazione e il mondo del calcio in generale.

La Concacaf chiede “ una maggiore trasparenza ” e “ una governance adeguata ”. Allo stesso tempo i membri del Consiglio della Fifa appartenenti alla confederazione nordamericana, centramericana e caraibica saranno incaricati di fornire “ istruzioni al presidente della Fifa, affinché garantisca i corretti processi di governance , attraverso il personale e il Consiglio della Fifa, in conformità con lo statuto della Fifa ”.

In chiusura, la Concacaf, opponendosi al volere di Infantino e al suo pensiero di privatizzazione del calcio, ribadisce che “ il futuro del calcio e il suo bene più prezioso – ovvero il Mondiale, ndr – deve rimanere nelle mani della nostra famiglia calcistica ”.