Infantino: "Russia 2018 evento grandioso"

Il presidente della Fifa Gianni Infantino in un'intervista rilasciata a La Repubblica, esprime il suo ottimismo in vista del Mondiale: "Non sono preoccupato. Questa atmosfera di festa mi rallegra. Naturalmente si prospettano alcune sfide, come la lotta al razzismo o l'uso, per la prima volta, della tecnologia Var. Ma e' tutto pronto e l'evento si prospetta grandioso. I tifosi arriveranno da ogni angolo del mondo".

"E' interessante sapere che dopo i russi sono gli americani ad aver acquistato il piu' alto numero di biglietti, seguiti da brasiliani e tedeschi. Piu' della meta' dei biglietti e' stata venduta all'estero, in un primo tempo sembrava che i tifosi non sarebbero venuti in Russia".

SPORTAL.IT | 06-06-2018 11:40