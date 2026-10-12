Un’inchiesta del Times rivela che il numero 1 del calcio mondiale nel 2024 ha ricevuto quasi 2 milioni di dollari attraverso una società che organizzava i Mondiali

Gianni Infantino sempre sotto attacco ma allo stesso tempo saldissimo al comando della Fifa. Il numero 1 del calcio mondiale rischia di finire in una nuova vicenda spinosa dopo le accuse che sono arrivate dal quotidiano inglese Times, che lancia un’accusa molto grave nei confronti del presidente. Intanto le “forze di opposizione” si mobilitano alla ricerca di un avversario alle prossime elezioni e spunta il nome di Arsene Wenger.

L’inchiesta del Times

Dopo la fine del Mondiale, Gianni Infantino è finito in una polemica dietro l’altra. L’ultima accusa arriva dopo un’inchiesta del Times che ha rivelato che il presidente della Fifa avrebbe ricevuto un secondo “stipendio” non dichiarato dalla Fifa attraverso una società costituita per organizzare i Mondiali. Stando all’inchieste del giornale inglese, la Fifa sin dal 2016 si è impegnata ad avere la massima trasparenza riguardo gli stipendi percepiti da presidente e segretario generale, ma Infantino sarebbe riuscito a ovviare a questa politica avrebbe avuto due “entrate” diverse: una dichiarata e una no. La seconda sarebbe stata versata da una società costituita per organizzare i Mondiali di calcio del 2026 e che nel 2024 avrebbe versato 1,76 milioni di dollari nelle casse del presidente.

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Lo stile di vita lussuoso a Miami

Nella sua inchiesta il Times rivela anche che parte dei proventi incassati dal presidente della Fifa sarebbero stati destinati a coprire il suo stile di vita lussuoso come una villa sul lungomare di una delle zone più ambite di Miami Beach. Su questo secondo “stipendio” percepito dal numero 1 del calcio mondiale, il Times avrebbe chiesto spiegazioni anche direttamente alla Fifa che però non ha fornito spiegazioni in merito ai pagamenti non dichiarati. E il giornale inglese sostiene che il pagamento a Infantino non sarebbe avvenuto solo nel 2024 ma sarebbe continuato anche nel 2025 e nel 2026.

Wenger, il possibile rivale alle elezioni

Nonostante gli scandali che hanno colpito Infantino, la sua presidenza continua a rimanere più salda che mai. Le mosse spericolate dopo il Mondiale, le accuse che sono arrivate dalla UEFA ma anche da tante altre federazioni non hanno scalfito il potere assoluto del presidente che sembra destinato a rimanere in carica anche dopo le prossime elezioni visto che al momento non sembra esserci un avversario credibile. Le “forze di opposizioni” si sarebbero dunque messe alla ricerca di un candidato in grado di provare a indebolire la posizione di Infantino e tra i possibili nomi è emerso anche quello di Arsene Wenger, con l’ex allenatore dell’Arsenal che sarebbe stato individuato come la figura giusta. L’ex tecnico francese fu scelto Infantino che 2019 come direttore generale dello sviluppo del calcio mondiale, un rapporto però che si è deteriorato nel corso del tempo con Wenger che ha criticato alcune delle iniziative del presidente Fifa.