I Mondiali più inquinanti di sempre, il Guardian inchioda Infantino: troppi voli per assistere alle partite

Il jet privato del presidente FIFA sotto la lente del quotidiano britannico: nel mirino il presenzialismo che lo porta a essere in due o tre stadi ogni giorno.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Tra le varie accuse a Gianni Infantino ci mancava giusto questa. Il fumantino boss della FIFA è finito nel mirino del Guardian, l’autorevole testata britannica, per i suoi spostamenti “eccessivi”. In un’epoca segnata dall’attenzione, vera o di facciata, per l’ambiente, le politiche sostenibili e la riduzione delle emissioni, quanto costa al pianeta – si chiede la testata di Manchester – il presenzialismo del dirigente svizzero, origini siciliane e una passione per i colori nerazzurri dell’Inter ostentata ogni volta che le circostanze glielo consentono? Il formato extralarge del torneo non aiuta.

Mondiali, Infantino onnipresente: vede 2-3 partite al giorno

In effetti Infantino finora è stato immortalato in quasi tutte le partite, da quella inaugurale a Città del Messico alle successive. C’era poche ore dopo a Guadalajara per Corea del Sud-Repubblica Ceca, il giorno dopo era a Los Angeles per il debutto degli Stati Uniti contro il Paraguay, quindi è volato a San Francisco a tifare per la sua Svizzera contro il Qatar, per poi catapultarsi a Vancouver per Australia-Turchia. Domenica s’è spostato a Miami per un vertice FIFA, subito dopo è tornato dall’altra parte degli States, sulla West Coast a Los Angeles, per il debutto dell’Iran contro la Nuova Zelanda. Ma come fa?

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Il jet privato che appiattisce le distanze…e inquina a più non posso

Il prezzo del presenzialismo e dell’onnipresenza di Infantino è costituito dalle esalazioni tossiche del jet privato a sua disposizione per ogni spostamento. Un velivolo, assicura il Guardian, in grado di appiattire le enormi distanze che questo torneo distribuito su tre paesi e 16 città impone. Appena finita una partita, il boss della FIFA sfrutta tutti i corridoi messi a disposizione dall’amico Trump e dalle altre istituzioni governative, sale sul jet e si precipita in un altro stadio. Sarà così fino alla fine dei Mondiali, ma in queste prime fasi – con quattro partite al giorno – il suo peripatetismo si nota di più. Migliaia di chilometri polverizzati in poche ore.

L’accusa: “Troppe emissioni, sono i Mondiali meno green di sempre”

Non ai livelli di Infantino, ma anche molti tifosi si spostano in aereo per seguire partite e star dall’una all’altra parte del Nordamerica. Tanto che il “New Weather Institute”, citato nell’articolo del Guardian, ha definito i Mondiali 2026 come “l’evento più inquinante di tutti i tempi”. Dei nove milioni di tonnellate di anidride carbonica generati dai Mondiali, 7,7 dipenderanno dal trasporto aereo. Il 400% in più rispetto alla media degli ultimi quattro Mondiali e con un contributo rilevante da parte di quel prezzemolino di Infantino e del suo jet privato. Nel Mondiale dei controlli stringenti e delle misure di sicurezza iper-ferree, l’unico che sembra avere assoluta e incondizionata libertà di movimento è lui.