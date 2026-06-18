I Mondiali più inquinanti di sempre, il Guardian inchioda Infantino: troppi voli per assistere alle partite

Tra le varie accuse a Gianni Infantino ci mancava giusto questa. Il fumantino boss della FIFA è finito nel mirino del Guardian, l’autorevole testata britannica, per i suoi spostamenti “eccessivi”. In un’epoca segnata dall’attenzione, vera o di facciata, per l’ambiente, le politiche sostenibili e la riduzione delle emissioni, quanto costa al pianeta – si chiede la testata di Manchester – il presenzialismo del dirigente svizzero, origini siciliane e una passione per i colori nerazzurri dell’Inter ostentata ogni volta che le circostanze glielo consentono? Il formato extralarge del torneo non aiuta.
- Mondiali, Infantino onnipresente: vede 2-3 partite al giorno
- Il jet privato che appiattisce le distanze...e inquina a più non posso
- L'accusa: "Troppe emissioni, sono i Mondiali meno green di sempre"
Mondiali, Infantino onnipresente: vede 2-3 partite al giorno
In effetti Infantino finora è stato immortalato in quasi tutte le partite, da quella inaugurale a Città del Messico alle successive. C’era poche ore dopo a Guadalajara per Corea del Sud-Repubblica Ceca, il giorno dopo era a Los Angeles per il debutto degli Stati Uniti contro il Paraguay, quindi è volato a San Francisco a tifare per la sua Svizzera contro il Qatar, per poi catapultarsi a Vancouver per Australia-Turchia. Domenica s’è spostato a Miami per un vertice FIFA, subito dopo è tornato dall’altra parte degli States, sulla West Coast a Los Angeles, per il debutto dell’Iran contro la Nuova Zelanda. Ma come fa?
Il jet privato che appiattisce le distanze…e inquina a più non posso
Il prezzo del presenzialismo e dell’onnipresenza di Infantino è costituito dalle esalazioni tossiche del jet privato a sua disposizione per ogni spostamento. Un velivolo, assicura il Guardian, in grado di appiattire le enormi distanze che questo torneo distribuito su tre paesi e 16 città impone. Appena finita una partita, il boss della FIFA sfrutta tutti i corridoi messi a disposizione dall’amico Trump e dalle altre istituzioni governative, sale sul jet e si precipita in un altro stadio. Sarà così fino alla fine dei Mondiali, ma in queste prime fasi – con quattro partite al giorno – il suo peripatetismo si nota di più. Migliaia di chilometri polverizzati in poche ore.
L’accusa: “Troppe emissioni, sono i Mondiali meno green di sempre”
Non ai livelli di Infantino, ma anche molti tifosi si spostano in aereo per seguire partite e star dall’una all’altra parte del Nordamerica. Tanto che il “New Weather Institute”, citato nell’articolo del Guardian, ha definito i Mondiali 2026 come “l’evento più inquinante di tutti i tempi”. Dei nove milioni di tonnellate di anidride carbonica generati dai Mondiali, 7,7 dipenderanno dal trasporto aereo. Il 400% in più rispetto alla media degli ultimi quattro Mondiali e con un contributo rilevante da parte di quel prezzemolino di Infantino e del suo jet privato. Nel Mondiale dei controlli stringenti e delle misure di sicurezza iper-ferree, l’unico che sembra avere assoluta e incondizionata libertà di movimento è lui.