Mentre il numero uno della FIFA si trova in Indonesia al fianco dell’ex presidente dell’Inter, da Oslo arriva una nuova pesante iniziativa contro Infantino

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Gianni Infantino ed Erick Thohir insieme. L’ex presidente dell’Inter, oggi ministro dello Sport indonesiano e presidente della Federcalcio del Paese, ha accompagnato il numero uno della FIFA all’incontro con il presidente indonesiano Prabowo Subianto. Una visita legata alla prima edizione della FIFA Asean Cup, mentre dalla Norvegia arriva un nuovo attacco al signore del calcio. La Federazione norvegese ha presentato due denunce formali chiedendo di fare chiarezza su tre vicende e di verificare se ci siano state violazioni delle regole etiche e possibili abusi di potere. Un’altra grana per Infantino, già al centro dello scontro con la UEFA sul progetto FIFA Forward Enterprise.

Infantino con l’ex Inter Thohir: perché erano insieme

Dall’Indonesia rimbalza l’immagine di Infantino accanto a Erick Thohir nell’ambito degli appuntamenti legati alla prima edizione della FIFA Asean Cup. Thohir, ex presidente dell’Inter dal 2013 al 2016, oggi ricopre un doppio incarico istituzionale nel suo Paese: è ministro della Gioventù e dello Sport e presidente della PSSI, la federazione calcistica indonesiana. È stato proprio Thohir ad accompagnare Infantino al palazzo presidenziale di Jakarta per l’incontro con Subianto. La visita si è svolta alla vigilia della finale dell’Asean Cup, vinta poi dall’Indonesia contro la Thailandia ai rigori.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La Norvegia denuncia Infantino: chiesta un’indagine sulla FIFA

La Federazione calcistica norvegese ha deciso di passare dalle critiche alle iniziative formali, presentando due denunce, una al Comitato Etico della FIFA e una all’organo di controllo e compliance. La richiesta è di verificare il comportamento di Infantino e il funzionamento dei meccanismi decisionali dell’organizzazione. La presidente Lise Klaveness è da tempo una delle principali oppositrici della gestione Infantino e durante l’estate aveva già chiesto le dimissioni del presidente FIFA, sostenendo che la fiducia nei suoi confronti fosse venuta meno per la vicenda legata al progetto di vendita di una parte dei ricavi futuri del Mondiale a investitori privati.

Dal Premio della Pace al caso Balogun: le accuse della Norvegia

Sono tre le questioni sulle quali la Norvegia chiede chiarezza, a partire dal Premio FIFA per la pace assegnato a Donald Trump. La Federazione del Paese scandinavo vuole capire come sia nato il riconoscimento, chi abbia preso la decisione e se il Consiglio FIFA avrebbe dovuto essere coinvolto. Chiede inoltre di verificare il rispetto degli obblighi di neutralità politica della FIFA. A seguire, il caso Balogun. La Norvegia chiede di ricostruire la controversa vicenda relativa alla sanzione dell’attaccante statunitense durante il Mondiale 2026, chiarendo chi sia intervenuto e se l’indipendenza del procedimento disciplinare sia stata garantita.

Infine, il controverso FIFA Forward Enterprise. È il capitolo più ampio ed è anche quello che si intreccia con lo scontro in atto tra FIFA e UEFA. La Federazione norvegese intende sapere come sia stato possibile portare avanti il progetto e i contatti con potenziali investitori senza un apparente coinvolgimento del Consiglio FIFA e chiede di fare luce sui rapporti tra la dirigenza dell’organizzazione e gli investitori. La Norvegia, prima Federazione a presentare una denuncia contro Infantino, vuole capire se ci siano stati abusi di potere o conflitti di interesse. La richiesta è arrivata proprio pochi giorni prima del prossimo Consiglio FIFA, in programma il 15 ottobre a Zurigo.