Infarto Casillas, Sara Carbonero dà buone notizie

Migliorano le condizioni del portiere del Porto Iker Casillas, vittima di un infarto mercoledì scorso durante l'allenamento. Il tecnico dei Dragoni Sergio Conseicao ha rivelato che potrebbe lasciare presto l'ospedale di Oporto in cui è ricoverato: "L'evoluzione della situazione è buona, va tutto bene. Siamo preoccupati, ma fortunatamente Iker sta bene. Il calcio è parte della vita, ma la vita stessa è più importante di ogni altra cosa".

In ospedale c'era anche la moglie Sara Carbonero: "Sta bene ed è tranquillo, stiamo seguendo i protocolli medici e non può parlare molto. In linea di principio, se tutto continuerà bene, dovrebbe lasciare l'ospedale lunedì".

SPORTAL.IT | 03-05-2019 16:09