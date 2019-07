Infinito Federer: battuto Nadal, dodicesima finale a Wimbledon

Il torneo di tennis più famoso al mondo, Wimbledon, e i due tennisti simbolo degli ultimi 20 anni. Il mix non poteva che far uscire un match storico e puntualmente questo è accaduto nella semifinale dei Championships edizione 2019.

A 37 anni e 11 mesi Roger Federer ha battuto in quattro set Rafa Nadal (7-6 1-6 6-3 6-4) guadagnandosi la finale di Wimbledon numero dodici della carriera. Domenica, sfida al numero uno del mondo Novak Djokovic per cercare il titolo numero nove sull’amata erba londinese.

La rivincita della storica finale 2008 è stata uno spettacolo lungo poco più di tre ore. Primo set deciso al tie break dopo una serie di game dominati dal servizio, ma alla fine lo svizzero fa esplodere il centrale grazie a un dritto lungolinea vincente.

Il match sembra cambiare nel secondo set, quando dopo non essere riuscito a concretizzare due palle break Federer crolla, cede il servizio e sembra uscire dalla partita, cedendo 6-1. La pausa rigenera Re Roger e la svolta della partita è servita nel terzo set, che lo svizzero inizia tenendo la battuta a zero e rubando il servizio a Nadal. Lo spagnolo manca il controbreak e si scivola via verso il 6-3 che orienta nuovamente la partita verso l’idolo del Centrale.

Nadal non sembra credere alla possibilità di allungare la sfida al quinto e affronta il quarto set quasi demotivato. Federer è invece tornato i leone di sempre e il break del terzo game prepara il trionfo che potrebbe arrivare già sul 5-3, ma Nadal tiene orgogliosamente il servizio annullando due match point e cerca un ultimo e disperato rientro in partita nel gioco più bello di tutta la partita in cui si alternano palle break e match point. Alla quinta palla per chiudere la partita Federer ce la fa e scrive un’altra pagina indelebile di storia.

Nell’altra semifinale Novak Djokovic ha superato in quattro set lo spagnolo Roberto Bautista Agut: 6-2, 4-6, 6-3, 6-2 il punteggio finale in due ore e 48 minuti di gioco. Per il numero uno del mondo è la sesta finale in carriera a Wimbledon.

SPORTAL.IT | 12-07-2019 21:24