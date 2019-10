Infortuni, Paulo Fonseca lancia l'allarme e propone una soluzione

Quello tra la Roma e gli infortuni è un rapporto non certo idilliaco: Lorenzo Pelegrini, Davide Zappacosta e Amadou Diawara sono solo gli ultimi, in ordine di tempo, ad essere stati costretti ad un lungo stop, ma più recentemente anche Perotti, Florenzi e Dzeko hanno subito degli infortuni, seppur meno gravi. Interpellato a riguardo, e commentando inoltre la situazione di altre squadre (come l'Inter che ha perso Alexis Sanchez fino a gennaio e l'Atalanta che dovrà fare a meno di Duvan Zapata probabilmente fino alla sosta di novembre), Paulo Fonseca non è stato tenero con chi gestisce i calendari nazionali e internazionali: "Non troppo tempo fa avevamo affrontato questa questione – ha detto nella conferenza stampa di presentazione del match contro la Sampdoria -, e io avevo espresso la mia preoccupazione. E' un problema che riguarda tutti i club, i giocatori sono impegnati su vari fronti e ogni settimana registriamo casi di infortuni, anche in questa settimana di nazionali".

"Voglio approfittare dell'occasione per risollevare la questione – ha poi aggiunto -, leggevo l'intervista di Tuchel, allenatore del Paris Saint Germain, che diceva che in questo momento si stanno ammazzando i giocatori. E' così, perché è umanamente impossibile giocare tante partite in così poco tempo, e si stanno ammazzando soprattutto i grandi giocatori. Chi è al vertice dovrebbe pensare a questo problema, perché ci sono troppi infortuni in questi tempi e la gente paga per vedere i migliori giocatori".

La soluzione, secondo Fonseca, è mettere mano ai calendari, riducendo gli impegni di alto livello: "Per me si giocano troppe competizioni. Questi giocatori non hanno tempo per riposare e recuperare: finiti campionati e coppe europee ci sono le nazionali, e i migliori calciatori al mondo, al termine di una stagione estenuante, riposano dieci, dodici giorni. Un tempo insufficiente, gli infortuni di queste settimane lo dimostrano".

Sulla situazione dell'infermeria in casa Roma, il tecnico portoghese ha dichiarato: "Perotti ha iniziato ad allenarsi con la squadra lo scorso fine settimana, si è allenato con regolarità e viaggerà con la squadra. Florenzi si è allenato normalmente e sarà disponibile. Dzeko si sta allenando con la squadra da due giorni, lo ha fatto bene con una maschera protettiva è chiaro che le condizioni non sono ideali. Oggi avremo l’ultimo allenamento, quello di rifinitura, e vedremo se potremo portarlo con noi".

Non bastasse la situazione infortuni, Fonseca è alle prese con la polemica sull'impiego di Cengiz Under: il turco, assieme ai suoi compagni di nazionale, è stato criticato da più parti per il saluto militare della sua squadra nelle partite contro Albania e Francia. "Mi sembra chiaro che non rivelerò quello che ci siamo detti all’interno della squadra e del gruppo – ha detto l'allenatore della Roma -. Stamattina mi sono svegliato, ho letto il giornale portoghese e c’era un’intervista di Valdano che parlava della situazione a Barcellona. Diceva che calcio e politica non devono dormire nello stesso letto, un’espressione che mi è piaciuta. Sono cose separate, non devono entrare neanche nella stessa casa. Le questione politiche non mi piace mischiarle con quella che è la nostra professione".

Chiuse le due polemiche, Fonseca ha poi parlato di questioni inerenti direttamente al piano tecnico-tattico della partita contro i blucerchiati: "Stiamo lavorando su come essere efficaci in attacco, sarei preoccupato se non creassimo occasioni. Se guardiamo alla partita contro il Cagliari ne abbiamo create 12 contro una squadra compatta che si è difesa molto bassa. Stiamo comunque cercando di migliorare l’aspetto della finalizzazione e ci siamo concentrati molto su questo con i giocatori".

Per quanto riguarda la Sampdoria, il mister portoghese non ha intenzione di sottovalutare l'avversario: "Hanno cambiato allenatore, il meteo potrebbe influire pesantemente, quindi ci aspettiamo una partita difficile: ma siamo preparati".

