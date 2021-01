Prosieguo di stagione che pare in serio pericolo per Aleksander Aamodt Kilde. Il norvegese, detentore della Coppa del Mondo, si è infortunato al ginocchio mentre si allenava in superG a Reiteralm, in Austria. Ora si sottoporrà a una risonanza magnetica a Innsbruck e si teme che il suo inverno possa essere finito qua, prima ancora dei campionati del mondo del prossimo mese di Cortina d’Ampezzo.

