L'atleta paralimpico di snowboard cross ha perso coscienza per circa 45 secondi dopo la botta che ha spaccato il casco: come sta e che cosa accade adesso, a pochissimo dall'avvio dei Giochi

Quanto accaduto a Riccardo Cardani potrebbe avere conseguenze immediate in merito alla sua partecipazione ai Giochi Paralimpici invernali di Milano Cortina. L’azzurro è caduto nel corso di un allenamento di snowboard cross, impattando in maniera decisa tant’è che si sarebbe rotto il casco e Riccardo avrebbe perso conoscenza.

L’incidente e la perdita di conoscenza di Cardani

Secondo quanto riferito, lo snowboader azzurro nel corso dell’allenamento in vista delle imminenti gare avrebbe per cause da capire perso l’equilibrio e caduto.

A seguito di questo evento, Cardani sarebbe rimasto privo di sensi per circa 45 secondi, ma si sarebbe poi ripreso.

In corso accertamenti

Per accertamenti precauzionali, Cardani è stato trasportato in ospedale, dove l’atleta paralimpico sarà

sottoposto a una Tac per verificare il suo stato di salute e le condizioni. “Lo staff medico, in collaborazione con lo staff tecnico e col presidente, sta valutando attentamente la situazione – scrive l’Ansa citando il Comitato paralimpico italiano – ponendo come priorità assoluta la salute dell’atleta». La sua partecipazione alle gare in programma, dunque, “è a rischio”.

Getty Images

Riccardo Cardani

Chi è Riccardo Cardani, azzurro dello snowboard cross

Personaggio vitale, entusiasma e decisamente social, Riccardo Cardani è un concentrato di energia che ha un suo seguito importante. Classe 1992, vive a Robecchetto Con Induno in provincia di Milano e si è avvicinato allo snowboard cross dopo aver praticato nuoto a lungo ead altissimi livelli.

La sua vita cambia a 17 anni a causa di un incidente in moto, che gli causa la paralisi del braccio destro. “È un tassello fondamentale della mia vita”, si legge nella sua bio. Il suo modello come uomo e come sportivo è Michael Jordan “perché ha dimostrato di essere un professionista sia dentro che fuori dal campo”. Tra le sue passioni anche il motocross e le grigliate con gli amici. Suona la batteria “Se penso a Milano-Cortina 2026 – aveva dichiarato Riccardo già a Pechino 2022 – penso a un sogno che si avvera”.

seguono aggiornamenti