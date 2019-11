Infortunio Andre Gomes, Pochettino rincuora Son

In Inghilterra non si parla d'altro che dell'infortunio ad Andre Gomes. Il centrocampista dell'Everton si è rotto la gamba, complice un intervento da dietro di Son, difensore del Tottenham. Compresa la gravità dell'infortunio, il giocatore degli Spurs è scoppiato in lacrime.

Nel post match, Pochettino, allenatore del Tottenham, ha rincuorato Tottenham. "Era devastato, ora sta meglio. Ho visto che i giocatori dell'Everton sono andati da lui per consolarlo. L'azione di gioco è stata molto, molto, molto sfortunata", le sue parole al The Sun.

SPORTAL.IT | 04-11-2019 09:07