Infortunio Berrettini, quando torna Matteo? Wimbledon a rischio ed è bufera sulle macumbe di lady Cerundolo

"The Hammer" dalla gioia all'incubo: problema all'anca. "Deluso ma orgoglioso, questo tipo di dolore è nuovo per me". E tornano alla mente le corna della sorella dell'argentino.

Il destino sa essere cinico e baro a volte. Sicuramente beffardo per chi, come Matteo Berrettini, coi problemi fisici deve far i conti da tanti, troppi anni ormai. “The Hammer” è passato dalla gioia all’incubo, dalla felicità per i quarti di finale raggiunti al Roland Garros alla rabbia e alla delusione per l’ennesimo guaio che lo ha tagliato fuori sul più bello, nella fase iniziale del match contro Matteo Arnaldi. Dal possibile rilancio in grande stile al rischio di un nuovo stop. L’ennesimo. Tanto che l’attenzione si è ora già spostata sul ritorno in campo: quando giocherà Berrettini? Farà in tempo a recuperare per Wimbledon?

Roland Garros, il problema di Berrettini contro Arnaldi

Difficile dare risposte. “A metà del primo set ho iniziato a sentire qualcosa quando servivo“, la rivelazione del romano a fine match. “Non ci ho pensato troppo, ho continuato a giocare cercando di fare del mio meglio. Più andavo avanti, più servivo, più tiravo il diritto e peggio mi sentivo, quindi ho chiesto il medical timeout. Mi hanno detto che la zona era molto indolenzita, ho provato a continuare ma il dolore è diventato eccessivo. Spero di non aver fatto danni seri“. Non a caso, nei lunghi minuti che hanno preceduto il ritiro definitivo dal box i coach Enqvist e Bega e il fratello Jacopo continuavano a fargli segno: “Chiudila qui”.

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Matteo sconsolato: “Stavolta è un infortunio all’anca destra”

Un pugno nello stomaco, però, ritirarsi in una serata del genere. “È stato davvero difficile, soprattutto perché l’ho fatto tante volte e sono stanco di ritirarmi. Mi è stata tolta la possibilità di esprimermi fino all’ultimo punto ed è quello che mi è successo negli ultimi anni, ma devo prendere il buono di questo torneo. Fino a qualche giorno fa sarebbe stato folle pensare di vedermi ai quarti“. Stavolta, poi, non si è trattato del “solito” problema agli addominali: “Sicuramente è l’anca destra. Non so esattamente cosa sia e spero che gli esami siano chiari. Non ho mai avuto niente di simile. Fa parte del lavoro che faccio: è uno sport individuale, non ci sono cambi, non posso chiedere una sostituzione“.

L’incognita Wimbledon e i “sortilegi” della sorella dell’argentino

Da Berrettini una carezza ad Arnaldi: “Bisogna dargli rispetto. Per batterlo avrei dovuto essere al 100% e non lo ero”. Quindi su Wimbledon: “Questa zona qui la conosco meno e non so quanto il dolore che ho adesso mi terrà fermo. È abbastanza forte. Spero di essermi fermato in tempo, ma avverto che il dolore che ho non è un semplice fastidio”. E sui social sono in tanti ad associare l’improvviso e lacerante problema occorso a Berrettini con le corna, i gesti scaramantici e le “macumbe” improvvisate dalla sorella di Juan Manuel Cerundolo nel match precedente. “Vuoi vedere che hanno funzionato a scoppio ritardato?“, la domanda tra il serio e il faceto – ma più che altro intrisa d’amarezza – di tanti utenti del web.