Infortunio Bonucci, Allegri sotto accusa e mercato riaperto

Juventus in grande apprensione per le condizioni di Leonardo Bonucci, infortunatosi nel primo tempo della partita dell’Olimpico contro la Lazio vinta 2-1 dai bianconeri. Il centrale nei primi minuti del match nel tentativo di chiudere su un attaccante avversario ha messo male la caviglia destra, provocandosi una distorsione.

Invece di uscire, il difensore viterbese ha stretto i denti restando in campo fino al 40′, quando è crollato tra le lacrime a terra ed è stato sostituito da Chiellini. Le sue condizioni verranno monitorate e valutate nelle prossime ore: rischia un lungo stop e di saltare la doppia sfida contro l’Atletico Madrid in Champions League, in programma tra meno di un mese.

Allegri, finito sotto accusa da parte dei tifosi per non averlo cambiato prima, si è espresso così: “Non ha la caviglia messa bene, ma tanto è arrivato Caceres“.

Ma la Juventus, perso Benatia finito in Qatar dopo i disaccordi con lo stesso Allegri, in caso di un lungo stop di Bonucci tornerà in fretta e furia sul mercato in questi ultimi giorni della sessione invernale: Chiellini è in grande forma ma sovrautilizzato, e Rugani e Caceres non danno ancora le garanzie necessarie, soprattutto per poter puntare alla conquista della Champions. Paratici ha già pronta una serie di sostituti, da Christensen del Chelsea, a Garay del Benfica a Nastasic dello Schalke 04. Non è da escludere un ritorno su Bruno Alves del Parma, grande amico di Ronaldo.

Intanto Bonucci ha lasciato lo stadio in stampelle, con fatica, saltellante solo su un piede: si incrociano le dita in vista dei test.

Sul match Allegri ammette le difficoltà dei suoi: “Abbiamo perso campo dopo l’1-0, rischiando con Immobile. Ci siamo ripresi finendo bene. Primo tempo molto male. Colpa mia. Ho messo Emre davanti alla difesa, non ha tempi e geometrie ora e l’ho messo in difficoltà. Ci siamo un po’ riordinati e abbiamo finito meglio. Sapevamo dell’importanza di vincere visto il risultato di Napoli. Ho detto ai ragazzi che anche in caso di brutta prestazione c’era da stare in partita, perchè vincendo avremmo fatto un bel salto”.

SPORTAL.IT | 28-01-2019 10:05