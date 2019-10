Cristante, lo staff medico ha preso una decisione

Lo staff medico della Roma ha deciso di non sottoporre Bryan Cristante a un intervento chirurgico, almeno per il momento. Dopo essersi consultati, assieme allo stesso giocatore, con il professor Sakari Orava in Finlandia, i medici giallorossi hanno optato per una terapia conservativa specifica per i prossimi dieci giorni, prima di sottoporre il centrocampista a una risonanza magnetica.

A seconda del risultato degli esami, quindi, si deciderà se continuare la terapia o se intervenire chirurgicamente. Cristante si è infortunato nella gara con la Sampdoria di domenica pomeriggio, riportando un distacco del tendine dell’adduttore destro.

SPORTAL.IT | 22-10-2019 15:52