Infortunio Cristiano Ronaldo, pareri opposti sul rientro

Cristiano Ronaldo scalpita: secondo quanto riporta Tuttosport, il fuoriclasse della Juventus, confortato dall'esito degli esami, è sicuro di recuperare in tempo per l'andata dei quarti di finale di Champions League, in programma mercoledì 10 aprile ad Amsterdam contro l'Ajax.

CR7, che sta continuando a pieno ritmo il lavoro di riabilitazione dopo la lesione muscolare patita con la maglia della Nazionale, ha buone sensazioni e vorrebbe tornare a disposizione di Allegri già in questa settimana. Ma il tecnico toscano e lo stesso club bianconero frenano e scelgono la prudenza: lo staff tecnico si chiese se valga davvero la pena rischiare il campione portoghese, che in caso di ricaduta rischia uno stop più lungo.

Allegri in conferenza stampa è stato chiaro: non verrà corso nessun rischio per il recupero, e il cinque volte Pallone d'Oro non forzerà il rientro. Ad Amsterdam scenderà in campo solo se sarà al 100%.

In ogni caso l'attaccante lusitano potrebbe tornare in gruppo fra qualche giorno per cominciare a lavorare con i compagni e riprendere confidenza con il pallone. La sua assenza nella lista dei convocati per il match contro il Milan sembra però certa.

"Cristiano Ronaldo sta lavorando e speriamo di averlo per la partita con l'Ajax. E' difficile ma sta lavorando bene tutti i giorni, dobbiamo essere fiduciosi. L'esame di oggi va molto meglio, la gamba sta molto meglio e poi c'è un esame clinico e poi la sintomatologia del giocatore. Mancano ancora 9 giorni alla partita, quindi abbiamo ancora tempo per valutare insieme le cose. Lui sta facendo delle cose che può fare in questo momento, è normale che bisogna essere attenti in tutto e valutare pro e contro", queste le parole di Allegri sul portoghese.

SPORTAL.IT | 02-04-2019 11:35