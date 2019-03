Infortunio Dybala, Juventus in apprensione

Paulo Dybala si è infortunato nel riscaldamento prima della partita di campionato contro l'Empoli all'Allianz Stadium. L'argentino dopo alcuni minuti si è fermato e si è toccato la coscia destra, quindi è rientrato negli spogliatoi: al suo posto in campo Bentancur.

Per ora non filtrano indiscrezioni sul problema dell'albiceleste, che sarà valutato nelle prossime ore. Per Allegri è una pessima notizia vista il contemporaneo infortunio di Cristiano Ronaldo e il calendario affollato, a a partire dalla trasferta di Cagliari e la gara casalinga con il Milan fino al match di Champions con l'Ajax. Il vice presidente Nedved lo aveva appena lodato nel prepartita: "Paulo Dybala è un giocatore importante, anzi importantissimo per la nostra squadra. Ovviamente il mister dall'inizio della stagione sta facendo delle scelte, sta facendo un ottimo turnover, fin adesso è stato molto bravo, fantastico in questa cosa. Noi vogliamo vincere adesso le partite di campionato, perchè sono tante prima della Champions League, siamo concentrati solamente sul campionato".

SPORTAL.IT | 30-03-2019 18:15