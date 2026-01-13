Milan, Allegri perde Fullkrug per infortunio. Dito del piede rotto e lungo stop per il tedesco: come cambia il mercato

Il Diavolo perde il suo centravanti per le prossime uscite ed è costretto a rivedere i piani sul mercato. Dalle mosse di Allegri ai tempi di recupero dell'ex West Ham, quanto perde il Milan

Il Milan sarà costretto a fare a meno di Niclas Fullkrug per un po’ di tempo. La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno e rischia di cambiare i piani di mercato del Diavolo, che tra cessioni e nuovi innesti, deve ora rivedere priorità e gerarchie. Al tempo stesso, Allegri si vedrà costretto a rimandare gli esperimenti per inserire il nuovo numero nove nello scacchiere rossonero. Ma quando dovrà restare fermo il tedesco?

Milan, tegola Fullkrug

Niclas Fullkrug ko. A rivelarlo è Repubblica, che spiega come il centravanti tedesco arrivato giusto un paio di settimane fa alla corte di Allegri si sia fratturato un dito del piede. Una tegola non da poco per Max, che fin dalla gara con il Cagliari aveva dimostrato di voler puntare forte sullo strutturato bomber arrivato in prestito dal West Ham, ricevendo in cambio risposte più che positive. Pur non riuscendo a trovare la via del gol, il nuovo numero 9 rossonero aveva infatti dimostrato tutte le proprie capacità a fare da boa per dialogare con i compagni.

Niclas già al centro del progetto

Emblematica, in tal senso, l’ottima prestazione offerta all’ultima, nel pareggio contro la Fiorentina. Partito titolare in coppia con Christian Pulisic, Niclas ha, infatti, a più riprese protetto la sfera e servito assist che solo la mancanza dei freddezza dei compagni e la buona prova di David De Gea hanno impedito di trasformarsi in gol. Una prova che quasi certamente lo avrebbe visto partire dal’ 1′ anche nel recupero contro il Como, complice anche lo stato di forma non ottimale di Rafael Leao.

Nkunku resta a Milanello

E, se nei piani di Allegri ci fosse stata la voglia di provare a cambiare modulo con un possibile passaggio al 4-3-3, allora per il momento quella pista è congelata. Così come congelata quella che da Milano avrebbe potuto portare a Istanbul, direzione Fenerbahçe, Christopher Nkunku. Il francese ex Chelsea era, infatti, tra i più papabili candidati a lasciare Milanello già in questa sessione di mercato. L’infortunio di Fullkrug cambia tutto e, di fatto, lo blinda in rossonero almeno fino al termine della stagione.

Quando starà fermo Fullkrug

In attesa delle valutazioni del caso, la prima diagnosi per Fullkrug parla di almeno un mese di stop. Occorrerà però attendere le prossime ore e gli accertamenti per avere qualche certezza ulteriore. Stando così le cose, l’ex Borussia Dortmund salterebbe il già citato recupero con il Como e le gare con Lecce, Roma, Bologna, Como e, forse, quella del 15 febbraio contro il Pisa, per rientrare contro il Parma il 22 a San Siro. Insomma, una bella tegola per Allegri e per un Milan che nelle ultime uscite è apparso un po’ scarico e poco concreto e a cui uno come Niclas sarebbe servito eccome.