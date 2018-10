Brutta notizia per Sofia Goggia. La campionessa azzurra dovrà stare ferma almeno per due mesi. Gli esami effettuati in mattinata alla Commissione medica della Fisi a Milano hanno evidenziato la frattura del malleolo peroneale destro.

Un infortunio che costringerà l'azzurra a restare in disparte per diverso tempo. La Goggia si è infortunata, a pochi giorni dall'inizio della nuova stagione, durante una seduta di allenamento sulla pista austriaca di Hintertux.

SPORTAL.IT | 20-10-2018 11:15