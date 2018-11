Infortunio Higuain, le ultime: Milan in ansia

"Pensavamo fosse un colpo, invece ha sentito una fitta": Gennaro Gattuso è allarmato per le condizioni di Gonzalo Higuain, la nota stonata di una serata che ha portato la terza vittoria consecutiva in pochi giorni e allontanato l'incubo esonero per l'allenatore del Milan.

A Milano c'è grande apprensione per le condizioni del Pipita, che rischia di saltare l'attesissima sfida contro la Juventus del prossimo weekend: in un primo momento si pensava a una semplice contusione dopo il colpo alla schiena ricevuto da Mandragora, ma non sarebbe quella l'origine del dolore che affligge l'argentino. Il giocatore ha provato a restare in campo per qualche minuto, ma poi è stato costretto ad uscire.

"Lui in quella zona in passato aveva già avuto problemi visto che si era dovuto operare 7/8 anni fa proprio alla schiena. Speriamo che non sia nulla di grave", ha detto ansioso Ringhio, che incrocia le dita in vista degli esami strumentali di lunedì che dovrebbero chiarire la situazione. E' la prima volta da marzo che Higuain viene sostituito in un match di Serie A.

Dopo il grave infortunio di Caldara e quello serio di Biglia, un altro stop che fa disperare i tifosi milanisti. Qualcuno la prende con ironia: "Forse è meglio che andiamo a Lourdes" scrivono affranti sui social i sostenitori del Diavolo.

Sul match con l'Udinese Gattuso si è espresso così: "Il gol subito nel finale contro l'Inter era stata una bella mazzata. Stasera abbiamo meritato di vincere. Abbiamo sofferto, siamo arrivati con tanti infortunati, bisogna fare i complimenti ai ragazzi. Loro sono molto fisici, nella ripresa la squadra mi è piaciuta. Speriamo di recuperare qualcuno nei prossimi giorni. La mia espulsione? Non ho detto nulla, sono andato solo dall'assistente che aveva alzato la bandierina. Sono stato espulso perché sono uscito dall'area tecnica".

Romagnoli felice: "E' presto per parlare di Champions. Speriamo di contiuare con questo ritmo. Forse adesso abbiamo più cattiveria di prima, adesso giochiamo più compatti e decisi. Siamo tutti titolari, non esistono le riserve. Cerchiamo di dare tutti il massimo. Juventus? Prima pensiamo al Betis, poi alla Juve".

SPORTAL.IT | 05-11-2018 10:05