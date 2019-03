Infortunio Insigne, parla Ancelotti

Carlo Ancelotti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta del suo Napoli sul campo del Salisburgo.

“Abbiamo fatto molto bene segnando subito – ha dichiarato il tecnico azzurro – perchè non ci volevamo far schiacciare. Rivedere il secondo tempo? Anche no (ride, ndr). Ma non dobbiamo cambiare niente, ora bisogna puntare direttamente al quarto di finale che sarà impegnativo. Il calo che c’è stato nella ripresa ci stava per l’enorme vantaggio che avevamo accumulato”.

Su chi ha giocato meno: “Sono arrivati dei segnali molto buoni. Chriches e Luperto si sono comportati bene. Chiriches è uscito per un problema muscolare. Hanno mostrato sicurezza e lucidità. La sofferenza nella ripresa è stata generale”.

Sull’infortunio di Insigne: “Ha avuto un problema muscolare durante il riscaldamento. Poteva giocare anche con questo dolore, ma abbiamo preferito evitare ulteriori danni”.

