Infortunio Meret, parla il medico

A 'Radio Marte' è intervenuto Domenico Falco, lo specialista che ha operato Alex Meret: "Non ci sono complicazioni. C’è un lieve ritardo, è stato in Spagna per un consulto concordato con me ma i tempi di recupero sono quelli e dipendono dal callo osseo che varia in base alla persona. Bisogna solo pazientare e continuare ad allenarsi".

"I titoli a sensazione fanno parte del giornalismo – continua il medico -, la competenza è di pochi. Anche Castellacci recentemente ha confermato questi tempi di recupero".

Meret ha subito una frattura a luglio e lo staff medico, come confermato da Ancelotti più volte, vuole esser sicuro di completare il processo di guarigione senza rischiare anticipando i tempi.

SPORTAL.IT | 24-09-2018 17:30