Italia, Omoruyi: l’infortunio è gravissimo, addio Europei. Le lacrime di Sylla e la reazione di Egonu avevano già detto tutto

La nazionale di Julio Velasco perde una pedina importante in vista degli Europei: la giocatrice di Vallefoglia riporta un infortunio gravissimo al ginocchio sinistro, starà fuori molti mesi

Era il verdetto più atteso ma quello che nessuno avrebbe voluto ricevere. La gravità dell’infortunio di Loveth Omoruyi è stata confermata dalle prime analisi e dal comunicato del suo club, la Megabox Vallefoglia, che ha rivelato che l’azzurra ha subito la rottura del crociato e del collaterale del ginocchio sinistro. Addio Europei e buona parte anche della prossima stagione. Julio Velasco perde una pedina fondamentale in vista degli Europei ma in questo momento il pensiero è rivolto solo al momento difficile della giovane giocatrice azzurra.

Il verdetto sull’infortunio di Omoruyi

Una perdita grave per Julio Velasco. Lo si era capito sin dalle prime immagini e sfortunatamente è arrivata la conferma dopo i primi esami. A rivelare l’entità dell’infortunio di Loveth Omoruyi è il suo club, la Megabox Vallefoglia che con un comunicato rivela che “si tratta di un trauma complesso al ginocchio sinistro con rottura totale del legamento crociato e rottura parziale del legamento collaterale laterale e del menisco mediale con trauma osseo del condilo femorale. Sarà necessario un intervento chirurgico e per il recupero occorreranno diversi mesi”.

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L’espressione di Sylla ed Egonu

La conferma degli esami segue a quello che era già sembrato evidente nel corso dell’amichevole contro l’Ucraina. Le urla di dolore della giovane pallavolista avevano fatto tremare il palazzetto con Omoruyi che è stata portata via in barella dal palazzetto con il ghiaccio sul ginocchio sinistro. Chi pratica sport, pur senza avere conoscenze mediche approfondite, a volte riconosce subito la gravità di un infortunio. E nel caso di Loveth, le sue compagne di nazionale si erano accorte immediatamente che non si trattava di un problema da poco. La reazione di Myriam Sylla aveva già detto tutto con la schiacciatrice azzurra che è scoppiata in lacrima. Ma anche le sue compagne di squadre hanno avuto una reazione simile, Paola Egonu è rimasta ferma, quasi impietrita per diversi secondi con lo sguardo perso nel vuoto quasi a non voler vedere o pensare a quello che stava succedendo.

Velasco in emergenza per gli Europei

Loveth Omoruyi ha avuto un grande percorso di crescita soprattutto nell’ultima stagione diventando un punto cardine negli ottimi risultati di Vallefoglia. E per Velasco rappresentava una pedina importante in vista degli imminenti Europei. Ora il ct azzurro dovrà trovare un’altra soluzione ma perde un punto di riferimento importante. Per Omoruyi arriva anche il messaggio della Federazione con il presidente Manfredi: “Siamo molto dispiaciuti per quanto accaduto ieri sera a Loveth. Le siamo vicini in questo momento delicato e le garantiremo tutto il nostro sostegno nel percorso che dovrà affrontare. La Federazione come sempre sarà al fianco del club di appartenenza con la massima disponibilità e supporto”.