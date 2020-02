Infortunio Pavoletti, il Cagliari alza la voce

Leonardo Pavoletti è stato costretto a un nuovo stop forzato, a causa di una lesione al legamento crociato dello stesso ginocchio già operato nel corso di questa stagione. Tuttavia il Cagliari ha voluto prendere le distanze da alcuni chiacchiericci sui motivi dell'ulteriore problema fisico del centravanti, e lo ha fatto tramite un comunicato dai toni tanto chiari quanto lapidari.

"Nelle ultime ore stiamo assistendo ad un florilegio di ricostruzioni fantasiose che non meritano di essere minimamente commentate. Noi siamo da un lato addolorati per quello che è accaduto a uno dei nostri calciatori e dall'altro concentrati sul lavoro in campo. Domenica ci aspetta un'altra battaglia. Da combattere insieme a questo splendido gruppo che non smette mai di inseguire il suo sogno".

SPORTAL.IT | 11-02-2020 21:15