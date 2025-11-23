Infortunio per Alessia Orro: la stella dell'Italvolley va ko dopo la sfida con Myriam Sylla, le condizioni

Edema e distensione al bicipite femorale destro per la palleggiatrice: giovedì aveva guidato il Fenerbahce al successo nel sentitissimo derby contro il Galatasaray.

Ha vinto la partitissima contro l’amica Myriam Sylla, poi è finita ko. Brutte notizie dalla Turchia per Alessia Orro, la palleggiatrice del Fenerbahce e dell’Italvolley, che ha riportato un infortunio muscolare alla vigilia del match di campionato contro l’Aydin Buyuksehir, valevole per la settima giornata della Sultanlar Ligi turca. Match per il quale, ovviamente, Alessia è stata costretta a dare forfait. Ma si teme uno stop più lungo: molto dipenderà dalle risposte che la stessa Orro sarà in grado di dare alla ripresa della preparazione. Il successivo incontro di campionato del Fenerbahce è previsto per sabato 29 novembre contro il Kuzeyboru.

Alessia Orro, infortunio e niente match col Fenerbahce

La miglior giocatrice degli ultimi Mondiali, come riportato dal Fenerbahce in una nota, si è fermata durante l’allenamento del sabato in cui ha accusato un problema alla coscia destra. I primi accertamenti a cui si è sottoposta hanno evidenziato un edema e una distensione al bicipite femorale: un gonfiore e una sensazione di fastidio che hanno indotto Orro e lo staff di coach Marcello Abbondanza a sospendere immediatamente la sua seduta. La palleggiatrice sarda si è già sottoposta ai primi trattamenti, ma al momento non è ancora chiaro quando potrà riprendere il suo lavoro in palestra, né stilare una tabella dei tempi di recupero.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La vittoria su Sylla e sul Galatasaray: Orro protagonista

Giovedì sera Orro era stata tra le grandi protagoniste dell’esaltante successo del Fenerbahce sul Galatasaray nel big match della sesta giornata, risoltosi al tie-break e vinto 3-2 dalle giallonere di Abbondanza sulle giallorosse di Barbolini. Una partita dalle mille tensioni, in cui la palleggiatrice aveva messo nelle condizioni Melissa Vargas e Arina Fedorotseva, principali terminali offensivi del Fenerbahce, di mettere in mostra il meglio del loro repertorio. Vittoria che aveva consentito a Orro e alle sue compagne di difendere l’imbattibilità stagionale, anche se il punticino lasciato per strada è costato la vetta della classifica, appannaggio del Vakifbank di Guidetti.

Orro, i primi mesi a Istanbul col fidanzato Matteo Picchio

Al di là di quest’ultimo contrattempo, l’avventura di Orro in Turchia è iniziata come meglio non avrebbe potuto. Alessia ha conquistato al primo tentativo il suo primo trofeo a livello di club, la Supercoppa di Turchia, e ha sempre risposto presente in tutte le circostanze in cui è stata chiamata in causa. Anche i primi mesi a Istanbul sono stati ottimi. In Turchia Orro è stata seguita dal fidanzato, l’ex libero di Monza Matteo Picchio, ed entrambi si sono ben presto ambientati al meglio. Adesso questo piccolo incidente di percorso, il primo per Alessia, che alimenta un pizzico di preoccupazione.