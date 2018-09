Jasmine Kurtic ha dovuto lasciare il campo a metà ripresa nella sconfitta della sua Spal contro il Sassuolo.

Il centrocampista ex Atalanta, dopo uno scontro con Magnanelli, è caduto male sul terreno di gioco, battendo violentemente il gomito sinistro.

In attesa di comunicazioni ufficiali dal club biancoazzurro, che si avranno dopo gli esami strumentali, l’uscita dal campo del calciatore in lacrime non fa pensare a nulla di buono.

SPORTAL.IT | 27-09-2018 22:20