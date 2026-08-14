Infortunio per Leao, salta il Manchester United ed è in dubbio per il Torino: ma i tifosi hanno un sospetto

Rafa Leao si ferma per un risentimento muscolare al quadricipite e salterà l'amichevole con il Manchester United. Sullo sfondo continua a tenere banco il mercato.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Rafa Leao si ferma proprio quando il Milan avrebbe avuto bisogno di ritrovarlo al massimo della condizione. Il portoghese non sarà a disposizione per l’amichevole di Ferragosto contro il Manchester United a causa di un risentimento muscolare al quadricipite, un problema che rende impossibile un recupero in appena due giorni. Nulla, al momento, autorizza a parlare di un infortunio grave, ma il precedente è sufficiente per invitare alla prudenza: Leao arriva da mesi complicati, tra problemi muscolari, pubalgia e un lungo periodo lontano dal campo. La vera domanda riguarda quindi il debutto in campionato contro il Torino del 23 agosto. E mentre lo staff medico valuterà giorno dopo giorno le sue condizioni, tra i tifosi inizia a serpeggiare un sospetto legato al mercato.

Leao si ferma: niente United, Torino a rischio

Il problema è emerso durante gli allenamenti del Milan e riguarda il quadricipite. Si tratta di un risentimento muscolare che ha immediatamente imposto uno stop precauzionale e che gli impedirà di partecipare alla trasferta in Polonia per l’amichevole contro il Manchester United. I tempi sono troppo stretti per pensare a un recupero in sicurezza e la priorità sarà evitare di trasformare un piccolo fastidio in qualcosa di più serio. Leao verrà rivalutato nei prossimi giorni e soltanto allora sarà possibile capire se potrà esserci contro il Torino alla prima giornata di Serie A. Il calendario, in questo senso, non aiuta: il Milan scenderà in campo domenica 23 agosto e ogni giorno di lavoro sarà importante per stabilire la sua disponibilità. Per ora, dunque, la sua presenza all’esordio resta in dubbio.

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Un’altra estate complicata per Rafa

Il nuovo stop arriva al termine di un periodo tutt’altro che semplice per Leao. Il portoghese ha vissuto un Mondiale fatto di alti e bassi, trovando il gol contro l’Uzbekistan e servendo un assist contro la Croazia, ma senza riuscire a trovare continuità. Dopo aver raggiunto il Milan in tournée in Australia, ha continuato ad allenarsi a Milanello, anche se negli ultimi giorni ha dovuto rallentare. Il problema muscolare riporta inevitabilmente alla mente quanto accaduto nella scorsa stagione, quando il suo rendimento è stato condizionato da diversi problemi fisici, dalla pubalgia fino agli stop muscolari. Il ricordo più recente porta proprio alla sfida contro il Torino di inizio dicembre, partita nella quale Leao si fece male e dalla quale cominciò una lunga fase complicata. Ecco perché al Milan nessuno vuole correre rischi.

Il sospetto dei tifosi: davvero un semplice infortunio?

È qui che entra in gioco il mercato. L’interesse del Galatasaray per Leao non è una novità e il club turco continua a lavorare per convincere il portoghese a lasciare Milano dopo sette anni. La società di Istanbul sarebbe pronta a offrirgli un contratto da almeno 10 milioni di euro più 2 di bonus, mentre al Milan potrebbero arrivare circa 45 milioni. La trattativa è però tutt’altro che definita, anche perché il club rossonero vorrebbe incassare di più e non ha intenzione di svendere il suo giocatore di riferimento. Proprio la contemporaneità tra il nuovo problema fisico e una fase delicatissima della trattativa alimenta il sospetto di alcuni tifosi, che sui social hanno iniziato a parlare di un possibile “infortunio di mercato”. È un’ipotesi che, al momento, non trova alcuna conferma: il risentimento muscolare è reale e il giocatore dovrà essere valutato. Ma il timing, inevitabilmente, fa discutere.

Il Milan aspetta Leao, il mercato aspetta una decisione

La sensazione è che le prossime settimane possano essere decisive non soltanto per il recupero fisico di Leao, ma anche per il suo futuro. Il Galatasaray è il club che più concretamente sta provando a portarlo via dal Milan e, parallelamente, sta valutando anche altri profili offensivi come Gabriel Martinelli dell’Arsenal. La situazione potrebbe quindi evolversi rapidamente, soprattutto se il club turco dovesse decidere di affondare il colpo. Per il Milan, però, la priorità immediata è capire quando potrà riavere Leao: saltare il Manchester United è ormai certo, mentre contro il Torino servirà una valutazione completa delle sue condizioni. Il portoghese è chiamato a scegliere se continuare a essere il volto del progetto rossonero o prendere in considerazione un cambiamento importante. E proprio per questo, in un’estate già movimentata, ogni sua assenza finisce inevitabilmente sotto la lente.