Infortunio per Serena Williams: addio a Wimbledon in lacrime

Pioggia di infortuni a Wimbledon. Roger Federer ha vinto per l’abbandono di Mannarino, sul risultato di 2-2 nei set e con il decisivo 5° non iniziato. Se il campione svizzero può sorridere dopo un match difficile in cui è stato anche sotto di 2 set a 1, lo stesso non può fare l’altra campionessa di giornata: Serena Williams.

La campionessa americana ha dovuto abbandonare il campo contro la Sasnovich per un gaio muscolare nel primo set. La Williams è scoppiata in lascrime, con tutto il pubblico che ha provato a sostenerla con un lungo applauso. L’avventura della 39enne a Wimbledon è già terminata e non come si aspettava.

OMNISPORT | 29-06-2021 22:05