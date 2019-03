Infortunio Ronaldo, Allegri confessa: "I rischi ci sono"

Durante la conferenza stampa ala vigilia si Juventus-Empoli, Massimiliano Allegri si è soffermato su Moise Kean: "E' un ragazzo giovane, deve stare tranquillo".

"Ha fatto bene in Nazionale, ma la mia paura è quando finirà questa sbornia mediatica che ha avuto. Vale per quelli più grandi, figuriamoci per un ragazzo giovane come lui se non è importante trovare equilibrio. Io in qualche modo devo tutelarlo, perchè so come sono fatti i giovani".

L'infortunio di Cristiano Ronaldo continua a tenere con il fiato sospeso i tifosi bianconeri: "Lunedì ha una visita di controllo, poi valutiamo. I rischi per una prima partita ci sono, lo sa anche Cristiano. Se non starà bene, sta fuori".

"Sta bene, prudenza ci vuole in tutti gli infortuni. Meglio saltare una partita, perchè siamo in una fase delicata della stagione. Rientrerà quando non ci sarà pericolo di ricaduta".

Senza il portoghese cambiano le gerarchie sui calci piazzati: "Adesso abbiamo pure Emre Can. Ci sono Pjanic, Dybala e Bernardeschi".

Sugli altri infortunati: "Douglas Costa sta recuperando, speriamo di averlo per la Champions. Barzagli sta lavorando ma non so quando potrà rientrare. Cuadrado tornerà tra una decina di giorni, anche se non è in lista Champions".

"Matuidi ha giocato tanto, ma ha avuto due giorni di riposo in più. Bentancur ha fatto un lungo viaggio, possibile che domani sia un cambio".

Sui prossimi avversari: "Dovremo fare una partita seria. Voglio una squadra tosta e i tifosi che verranno allo stadio devono spingere, perchè i tre punti ci spingono verso il traguardo dello scudetto. Ne giocano due tra Chiellini, Rugani e Caceres. Alex Sandro ieri non stava benissimo, però più o meno hanno recuperato tutti. E' la condizione mentale che serve domani, serve una giusta mentalità".

Chiosa sul rinnovo di Rugani: "E' un giovane importante per la Juventus e per la Nazionale. La società ha fatto bene a rinnovargli il contratto".

SPORTAL.IT | 29-03-2019 15:00